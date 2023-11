© 5 astuces magiques pour que l’odeur de votre parfum dure plus longtemps sur vous

Si nous mettons ces astuces en pratique, nous pourrons non seulement sentir bon plus longtemps, mais aussi économiser sur le parfum.

Nous aimons tous sentir bon le plus longtemps possible et essayons de trouver des astuces pour y arriver. Mais vous avez peut-être remarqué que l’odeur de votre parfum disparaît au bout de quelques heures. Cela est probablement dû au fait que nous n’appliquons pas le parfum correctement.

Il est vrai qu’il y a des parfums qui durent plus longtemps que d’autres. Toutefois, il est possible de faire en sorte que n’importe quel senteur reste plus longtemps sur notre peau. Cela, en appliquant certaines techniques aussi simples qu’efficaces.

Il est important de garder à l’esprit que les parfums sont généralement chers. Et on pense à tort que plus on en met, plus ils durent longtemps. C’est même tout le contraire. Voici donc six astuces qui vous aideront à sentir bon plus longtemps, mais aussi à économiser sur vos fragrances.

1. Ne pas frotter ou vaporiser inutilement votre parfum

Ne le vaporisez pas sur votre corps et vos vêtements, et encore moins dans l’air. En effet, cela ne servirait à rien si nous recherchons un parfum de longue durée. Et, surtout, ne l’appliquez pas en frottant.

2. Appliquez le parfum sur les zones clés

Vaporisez votre parfum uniquement sur les zones sensibles, c’est-à-dire les poignets, le cou, les clavicules et la nuque.

3. Utiliser de la vaseline neutre

Avant d’appliquer le parfum ou l’eau de Cologne sur les zones clés mentionnées ci-dessus, vous pouvez hydrater ces mêmes zones avec un peu de vaseline neutre. Ce produit agit comme un bloc hydratant. Cette astuce permet alors à l’odeur de durer beaucoup plus longtemps.

4. Ne jamais appliquer directement le parfum sur les cheveux

Si nous voulons que nos cheveux sentent aussi le parfum, nous ne devons pas l’appliquer directement sur eux. Déjà, l’odeur durera moins longtemps. Par ailleurs, la concentration d’alcool dans les flacons est très élevée. Ainsi, cela pourrait finir par endommager vos cheveux. La bonne façon de procéder est d’étaler quelques flis sur un peigne. La suite de l’astuce consiste ensuite à se brosser les cheveux avec ce dernier.

5. Privilégiez les parfums à base d’huiles essentielles

Les parfums à base d’huiles essentielles ont tendance à durer plus longtemps sur la peau que ceux à base d’alcool.

Les huiles essentielles se mélangent mieux avec les composants naturels de la peau. Cette astuce favorise alors une meilleure tenue de votre produit. De plus, ceux à base d’huiles essentielles sont souvent plus doux et moins agressifs pour la peau.

6. Utilisez une base parfumée

une autre astuce magique pour prolonger la durée de votre parfum est d’utiliser une base odorante.

Les bases parfumées sont des produits spécialement conçus pour retenir l’odeur et la diffuser lentement tout au long de la journée. Vous pouvez appliquer une petite quantité de base sur votre peau avant d’utiliser votre senteur préférée.

Cela crée une couche protectrice qui aidera à retenir l’odeur plus longtemps.

En suivant ces 6 astuces magiques:

Vous pouvez prolonger la durée de l’odeur de votre parfum sur votre peau.

Hydratez votre peau, choisissez des zones stratégiques pour l’application, privilégiez les parfums à base d’huiles essentielles, évitez de frotter votre peau et utilisez une base. Grâce à ces astuces, vous pourrez profiter pleinement de votre fragrances préféré toute la journée et laisser une impression olfactive durable où que vous alliez.