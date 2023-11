© Je suis pharmacienne et voici ce qui fait pousser mes cheveux plus vite et en meilleure santé

Sept meilleures astuces pour faire pousser nos cheveux mieux et plus vite et lutter contre la chute des cheveux.

Ces dernières années, on parle plus que jamais de la chute des cheveux. Elle touche d’ailleurs aujourd’hui 20 % des femmes. En outre, nous sommes aujourd’hui plus soucieux que jamais que notre crinière pousse mieux, qu’elle soit plus saine et plus forte.

Les dermatologues, les coiffeurs et d’autres experts ne cessent d’en parler. Cette situation nous aide également à comprendre que la perte de cheveux est normale. Nous ne sommes d’ailleurs pas seules à chercher des solutions et des gestes qui fonctionnent. Voici les sept astuces pour une belle crinière.

1.Démêler les cheveux avant de les laver

Les cheveux sont beaucoup plus fragiles lorsqu’ils sont mouillés. Si vous commencez à les laver en les démêlant, vous aurez une longueur d’avance sur leur entretien. Et vous éviterez alors qu’ils ne tombent davantage et qu’ils ne poussent mieux.

2. Ne laver que le cuir chevelu

Les shampooings sont formulés pour répondre aux besoins du cuir chevelu. Vous avez des pointes abîmées ? Faire trop de shampooings risque d’abîmer vos cheveux.

La technique est également très importante. Il faut frotter le shampooing sur le cuir chevelu dans le même sens pour ne pas emmêler les cheveux. Et non pas en faisant des cercles comme on le fait souvent car on risque de les emmêler et de les casser. Grâce à ces deux gestes, le nettoyage sera plus efficace, la cuticule des mèches ne sera pas ouverte. Et nous éviterons que les cheveux ne perdent leur éclat.

3. Chaque fois que vos cheveux sont sales, lavez-les autant de fois que nécessaire

Comme vous pouvez l’entendre, ne vous retenez pas entre les lavages. « Pour un cuir chevelu gras, par exemple, lavez vos cheveux au moins tous les deux jours.

Vous pouvez protéger vos cheveux avec une huile capillaire avant d’entrer dans la douche. Appliquez-la du milieu aux pointes sèches, de sorte que le lavage n’affecte guère les cheveux et que vous puissiez profiter d’un cuir chevelu sain. Si vous évitez de les laver ou si vous les lavez trop, vous avez de fortes chances de contracter une dermatite séborrhéique.

4. Ne pas froisser les cheveux pour les essorer ni les enrouler dans une serviette

Essorez doucement vos cheveux sous la douche ou enroulez-les dans une serviette. Mais ne les tordez pas surtout pas. L’humidité ne fait pas de bien aux cheveux. Elle endommagé d’ailleurs la colle qui lie les couches de notre armure ou cuticule.

5. Toujours sécher les cheveux avec un séchoir

Si vous avez des cheveux raides et fins, commencez par sécher les racines la tête en bas après les avoir lavés. Puis séchez les avec une serviette.

Ensuite, séchez les par couches, de la plus interne à la plus externe. Cela toujours en allant vers les pointes, en les espaçant d’au moins 15 centimètres et en utilisant une chaleur moyenne.

6. Teindre les cheveux gris avec le minimum d’oxydant pour ne pas trop abîmer les cheveux

Tous les mois et demi, retouchez les racines avec une teinture permanente. Traitez les cheveux mais seulement avec 10 volumes d’eau oxygénée. Et pour le milieu et les pointes, donnez-leur juste un bain de couleur pour rehausser la brillance. Vous verrez la différence au fil du temps !

7. Toujours utiliser un après-shampoing

L’après-shampoing est le produit cosmétique préventif par excellence pour éviter d’abîmer les cheveux. Il les rend doux et faciles à manipuler et prévient l’électricité statique. Par conséquent, notre cuticule ne frotte pas contre la cuticule de la mèche voisine et ne se soulève donc pas ou ne se casse pas.

En résumé, grâce à ces astuces simples à mettre en œuvre au quotidien, vous allez non seulement prévenir la chute des cheveux, mais aussi stimuler leur croissance. Ainsi que la santé et la vigueur de votre crinière.