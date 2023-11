© Je suis coiffeuse et ces 3 coupes de cheveux sont à bannir après 50 ans

Voici trois coupes de cheveux à ne pas faire à plus de 50 ans pour un look plus rajeuni et élégant, attention !

En matière de coupe de cheveux, il y a des choix qui nous font paraître plus jeunes et plus élégants. Toutefois, il y en a aussi qui peuvent nous faire prendre de l’âge. Savoir quels sont ces choix et comment éviter de commettre ces erreurs peut faire une grande différence dans la façon dont nous nous sentons et dont nous avons l’air.

Tenez compte de quelques conseils clés pour choisir votre prochaine coupe de cheveux. Cela vous aidera à trouver un look qui vous fera vraiment briller.

Pixie super court

Vous savez, cette coupe peut paraître très moderne et, dans certains cas, elle peut fonctionner. Mais en tant que professionnels, nous devons être honnête avec vous et vous donner les raisons pour lesquelles on ne recommande pas la coupe pixie. Et ce, surtout lorsque nous atteignons nos 50 ans.

1. Le recul de la ligne des cheveux et de la chevelure : Après 50 ans, on constate que les cheveux deviennent moins denses. C’est d’autant plus visible avec une coupe très courte. Il est alors difficile de dissimuler ces zones quand on n’a pas assez de cheveux pour les couvrir.

2. Le front ridé : oui, le front commence à se rider avec le temps. Ainsi, une petite frange peut être comme un allié botox naturel. De même, nous constatons souvent une perte de volume au niveau des tempes. Par conséquent, une coupe plus longue peut aider à dissimuler ces zones.

3. Des oreilles légèrement plus grandes : Cela peut paraître surprenant, mais avec l’âge, nos oreilles ont tendance à devenir légèrement plus grandes. Par conséquent, si vous n’avez pas des oreilles très petites et harmonieuses, faites en sorte de les couvrir.

N’oubliez pas que la beauté consiste à mettre en valeur nos meilleurs atouts et à minimiser les zones qui nous mettent mal à l’aise. Le choix d’une coupe de cheveux qui tient compte de ces aspects est la clé pour paraître et se sentir au mieux de sa forme à 50 ans.

Demi-lune avec ondulations semi-bouclées

Vous savez, cette coupe et cette coiffure en demi-teinte, au lieu de nous donner l’impression d’être jeunes, peut ajouter des années à notre apparence. Un carré mi-long dégradé, peut-être avec des boucles plus naturelles et une touche de cheveux décoiffés, aurait été un meilleur choix. Voyons pourquoi ce style peut nous faire paraître plus âgées que nous ne le sommes.

1. La raie de côté : si l’on souhaite un look plus jeune, il vaut mieux opter pour une raie au milieu de la chevelure. Toutefois, une raie sur le côté peut apporter une touche sophistiquée.

2. Les cheveux très structurés : Les cheveux très structurés nous rappellent les coiffures d’une époque révolue. Et c’est la dernière chose dont nous avons envie après 50 ans. Les ondulations doivent alors être plus lâches et plus insouciantes.

3. Trop de perfection : Il est essentiel d’éviter un look trop poli. Une coiffure plus lâche et légèrement décoiffée aura toujours l’air plus fraîche et plus jeune.

N’oubliez pas que l’objectif est de mettre en valeur notre beauté naturelle et de nous sentir à l’aise dans notre apparence. Le choix de la bonne coupe de cheveux et de la bonne coiffure peut faire toute la différence. Ainsi, cela va nous rendre plus radieux à tout âge.

Cheveux XXL

Nous sommes des fervents défenseur des cheveux longs, en particulier pour les femmes de 50 ans et plus. Toutefois, il est vrai que ce ne sont pas toutes les coupes qui nous conviennent. Il est clair qu’une crinière sans forme, qui pourrait être ravissante sur une jeune femme, peut nous faire paraître plus âgées que nous ne le sommes. Voyons alors les raisons de ce phénomène.

1. Vieillissement des cheveux : lorsque les cheveux sont excessivement longs, ils ont tendance à montrer des signes de vieillissement. On recense notamment la sécheresse, le manque de rebond, l’usure et la perte de brillance. Ces facteurs contribuent donc à rendre les cheveux moins beaux et à leur donner un aspect plus vieilli.

2. Manque de densité : avec le temps, les cheveux ont tendance à s’amincir et à se casser plus facilement. Lorsque les cheveux s’allongent, le risque de casse augmente considérablement. De plus, cela se remarque davantage au niveau des pointes, qui s’affinent.

3. Manque de mouvement : les crinières extrêmement longues manquent souvent de mouvement, ce qui les fait paraître lourdes et rigides. Ce manque de mouvement est peu flatteur et raccourcit souvent notre silhouette. Cela nous fait alors paraître moins sveltes et ajoutant des années à notre apparence.

N’oubliez pas que les cheveux longs peuvent être beaux et élégants. Toutefois, il faut choisir un style qui s’adapte à nos caractéristiques individuelles et nous permet de nous sentir confiantes et attirantes à tout âge.