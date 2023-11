© Voici comment entretenir votre vieille console de jeux vidéo pour prolonger sa durée de vie

Nous sommes à quelques mois du lancement de la PlayStation 5 de Sony et de la Xbox X Series de Microsoft. Voici comment prendre soin de ces appareils.

Il y a beaucoup d’excitation autour des nouveaux systèmes à la sortie de nouvelles consoles. Mais leur arrivée ne signifie pas que votre appareil actuel deviendra immédiatement obsolète.

De nombreux jeux continueront d’arriver pour la PlayStation 4 et la Xbox One. Et vous pourrez continuer à y jouer pendant des années. Mais cela uniquement si vous traitez bien votre console.

Nous allons passer en revue quelques conseils pour entretenir votre PS4 et votre Xbox One. Utilisez les mêmes astuces que celles des collectionneurs pour maintenir les consoles rétro en état de marche, même des décennies plus tard.

Console : Dépoussiérage et nettoyage

L’entretien commence par le nettoyage des consoles. Vous devez nettoyer correctement votre appareil et les zones qui l’entoure. Pensez aussi à enlever régulièrement la poussière afin d’éviter que cela ne s’accumule. Notez que la saleté peut entraîner une sous-ventilation de la console et donc une surchauffe.

N’oubliez pas que l’électronique et l’humidité ne font pas bon ménage. N’utilisez que des chiffons secs pour nettoyer votre console. N’utilisez jamais de lingettes humides et évitez les produits de nettoyage.

L’humidité provenant de lingettes humides ou de produits chimiques vaporisés d’une bouteille peut s’infiltrer dans les fissures et ouvertures de la console. Cela causera alors toutes sortes de problèmes.

Pour ce qui est de l’intérieur de votre console, nous vous recommandons d’utiliser de l’air comprimé. Cela soufflera la poussière hors des zones de ventilation et autres fissures. L’astuce consiste à pousser la poussière vers l’extérieur avec l’air, et non vers l’intérieur.

Refroidissement et stockage

Il est tout aussi important de bien ranger votre console que de la nettoyer régulièrement. Surtout si vous l’utilisez souvent.

Rangez vos consoles dans des endroits ouverts. Laissez un espace suffisant entre les ventilateurs et les étagères ou les murs. Ne les empilez pas et ne les placez pas à côté de fenêtres, de bouches d’aération ou d’autres appareils. Veillez également à les positionner correctement.

Certaines consoles nécessitent une installation verticale ou horizontale. Mais nous vous conseillons de rechercher l’orientation qui permet la meilleure circulation de l’air. Pensez aussi à utiliser les supports appropriés si vous placez votre PlayStation verticalement.

Personnellement, nous vous conseillons de placer vos consoles à plat. Cela évitera qu’elles ne basculent accidentellement. En effet, c’est la cause la plus probable de défaillance matérielle ou de perte de données.

Console : Maintenance logicielle

Dans ce cas, les recommandations sont les mêmes que pour votre smartphone ou votre PC. Assurez-vous d’avoir installé les dernières mises à jour. Procédez ensuite à une réinitialisation d’usine si le problème persiste.

Comme pour tout appareil de gaming doté d’un système d’exploitation pensez à restaurer les paramètres d’usine de vos consoles de temps à autre. Cela permet de prolonger la durée de fonctionnement de l’appareil.

Ce problème ne se pose vraiment que pour le matériel d’origine datant de l’ère post-PlayStation 2. Mais certaines consoles rétro plus récentes ont également besoin d’une maintenance logicielle régulière.

Réparation du matériel

Un nettoyage régulier avec une technique appropriée vous éviteront un nettoyage en profondeur du matériel interne de la console. Toutefois, si votre appareil de jeu fonctionne vraiment mal, vous devrez peut-être ouvrir le boîtier et jeter un coup d’œil à l’intérieur. Pensez même à remplacer certaines pièces.

Sur les consoles plus récentes, le lecteur optique et les disques durs sont des points de défaillance courants. Mais chaque machine a ses points faibles. Certains appareils, comme la PlayStation 4, permettent aux utilisateurs de remplacer facilement le disque dur d’origine s’ils le souhaitent. Et si vous devez remplacer quoi que ce soit d’autre, vous devrez travailler un peu plus à l’intérieur de cette dernière.

Toutefois, voici un avertissement évident : l’ouverture de la console est risquée. Elle peut annuler la garantie ! Ce qui, il est vrai, n’est pas un problème pour les appareils plus anciens qui ne sont déjà plus sous garantie. Attention toutefois : il est facile de casser quelque chose à cause d’une erreur de l’utilisateur.

Vous ne devriez ouvrir la console que si vous êtes absolument sûr que c’est nécessaire. Assurez vous d’ailleurs de pouvoir manipuler le matériel correctement.