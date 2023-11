© Je suis coiffeuse, voici les 5 meilleures coupes pour cheveux bouclés

Les cheveux bouclés ont acquis une importance bien méritée ces dernières années. D’ailleurs, les femmes choisissent de rehausser la texture naturelle de leurs cheveux avec des coupes de cheveux et des styles qui mettent en valeur les boucles.

En 2024, nous savons quelle sera la coupe de cheveux la plus confortable et la plus élégante pour les femmes de plus de 50 ans. Et ce, y compris les coupes de cheveux pour les femmes de plus de 50 ans qui ne sont pas recommandées en raison de leur âge.

Voici alors les 5 coupes se positionnent comme une tendance incontestée chez les femmes de plus de 50 ans aux cheveux bouclés.

QUELLES COUPES POUR CHEVEUX BOUCLÉS ÉCLATERONT EN 2024 ?

Selon Noelia Jiménez, styliste et propriétaire du Salon Noelia Jiménez, ce seront les 5 coupes de cheveux bouclés les plus populaires de la méthode bouclée :

1. Pixie. Cette coupe convient aussi bien aux cheveux lisses que bouclés et permet de créer des looks très frais et jeunes. La coupe fée ou lutin (pixie signifie lutin en anglais) est très polyvalente et offre de multiples combinaisons.

2. Microbob à hauteur du menton. Toujours avec des couches très superficielles dans la partie supérieure de la tête pour créer un joli motif de coupe. Cette coupe fait faire remonter la racine (si on le fait avec une couche entière, la racine sera toujours plus aplatie et un « effet sapin », étroit au le haut et large en bas, ce qui est un peu impersonnel).

3. Clavicut. Ces cheveux mi-longs sont idéaux pour les femmes qui ne veulent pas abandonner leurs cheveux. C’est très flatteur, mais il est important de contrôler les longueurs sans excès. Alors, à un certain âge, nos traits tombent. Et, si nous laissons nos cheveux très longs, ce genre de coupe peut être visuellement renforcé.

4. Morrison ronde. Le Morrison est l’une des coupes de cheveux bouclées idéales pour la méthode bouclée. Une chevelure au-dessus des épaules qui se porte notamment avec une frange. Son objectif : augmenter le volume et encadrer les visages plus longs. Les franges aux cheveux bouclés sont généralement difficiles à gérer. Mais en faisant une coupe Morrison ronde et en la portant avec beaucoup de volume, elles ne cesseront jamais d’être une tendance.

5. Bob ondulé. La coupe carrée ondulée est l’option préférée des femmes plus conservatrices qui ne veulent pas prendre de risques et préfèrent jouer la sécurité.

CONSEILS D’EXPERTS POUR TIRER LE MAXIMUM DES CRINIÈRES BOUCLÉES

Utilisez un produit approprié pour chaque type de boucle. Les cheveux plus crépus (avec plus de frisottis) ont besoin de produits plus crémeux. Ces derniers apportent alors plus de nutrition, et même d’huiles pour une hydratation supplémentaire. Dans le cas de cheveux très fins, dont les boucles se défont et se décolorent facilement, il convient d’utiliser des produits à tenue plus dure. Cela vous donnera alors un peu de volume à votre coupe et empêchera la boucle de s’effondrer.

Lavez donc aussi souvent que nécessaire. La fréquence est demandée par les cheveux eux-mêmes, en fonction de leur degré de saleté.

Utilisez toujours un après-shampooing et/ou un masque, car il faut toujours hydrater les cheveux bouclés. Si vous ne l’hydratez pas, il peut s’électrifier par la suite, notamment les cheveux les plus fins. Ils perdent alors beaucoup de forme et rappellent ceux d’Einstein.