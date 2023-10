© Je suis coiffeuse, voici la coupe de cheveux la meilleure pour les plus de 50 ans

La coupe de cheveux bob est très recherchée et son succès est dû au fait qu'elle est flatteuse. Elle est polyvalente et facile à porter.

La coupe au carré est une fois de plus l’une des coupes de cheveux les plus recherchées cette année. En effet, ce style, caractérisé par une longueur courte à mi-cou et un contour du visage, s’est avéré être l’une des coupes de cheveux les plus polyvalentes, modernes et intemporelles. Pourquoi cette coupe convient-elle le mieux aux femmes d’une cinquantaine d’années qui recherchent un résultat élégant et une allure confortable et flatteuse… Nous vous disons tout !

Pourquoi choisir une coupe de cheveux au carré ?

Selon les experts, « la coupe de cheveux la plus confortable et en même temps la plus élégante pour les femmes de 50 ans est le carré. C’est un classique qui convient vraiment à tous les types de visage et c’est une coiffure très confortable ».

Facilité d’entretien. La coupe de cheveux au carré est parfaite pour les femmes qui veulent un look élégant sans consacrer trop de temps à son entretien. « C’est une coupe qui demande peu d’entretien. Elle nécessite peu de coiffage et est idéale pour les femmes très occupées », explique-t-elle.

Jeunesse et élégance. Le bob est également connu pour sa capacité à rajeunir. En soulignant les pommettes et la mâchoire, il apporte un air de fraîcheur et de jeunesse aux femmes d’une cinquantaine d’années.

Polyvalence. C’est un type de coupe de cheveux qui s’adapte aux cheveux lisses, ondulés ou même bouclés.

Peu d’entretien. C’est vraiment une coupe de cheveux très facile à porter et à entretenir. Lorsqu’elle pousse, elle reste belle, contrairement à d’autres coupes plus frisées ou écailleuses qui nécessitent beaucoup plus d’entretien.

La coupe de cheveux au carré s’est avérée être le choix le plus confortable et le plus élégant pour les femmes dans la cinquantaine. Sa polyvalence, sa facilité d’entretien et sa capacité à rajeunir le look font de ce style une option remarquable. Avec les différentes versions disponibles, il y a un carré pour chaque type de femme. Serez-vous prête à l’essayer en 2024 ?

Coupe classique

Si vous voulez jouer la carte de la sécurité, optez pour le carré classique. En effet, ce style intemporel résiste à l’épreuve du temps et ne se démodera jamais.

Bob avec frange en rideau

Si vous souhaitez donner un coup de jeune à la coupe au carré, vous pouvez l’agrémenter d’une frange rideau. En effet, cela renforcera encore l’effet rajeunissant.

Bob avec franges latérales

Le bob est également parfait avec des franges latérales. Portez-le avec des ondulations décontractées pour un résultat frais et jeune.

Coupe de cheveux : Bob avec frange droite

Vous pouvez également opter pour un carré combiné à une frange droite. Les franges sont toujours rajeunissantes, c’est pourquoi nous aimons aussi cette option.

Le bob bouclé

Si le bob en lui-même est une coupe de cheveux moderne et rajeunissante, combiné à un bob bouclé, il devient l’une des tendances les plus convoitées de cette année. Ainsi, il met en valeur les boucles et est du plus bel effet sur les cheveux bouclés.

Coupe de cheveux : bob bouclé avec franges

La coupe de cheveux carrés bouclés peut également se marier avec des franges. Donc, un conseil : si vous avez des boucles bien définies, demandez à votre coiffeur de balayer les pointes ou de faire de longues mèches. En effet, si vos boucles ne sont pas très définies, il est préférable d’opter pour une coupe droite qui souligne le volume.