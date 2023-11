© Comment lutter contre les maladies des plantes causées par des champignons

Pour que notre jardin reste en bonne santé, il est essentiel de protéger la pelouse et les plantes contre les maladies éventuelles.

Dans tous les cas, il est essentiel de connaître les maladies les plus courantes causées par les champignons sur les plantes.

Types de maladies parasitaires des plantes :

Il existe trois types de maladies parasitaires des plantes : les maladies causées par des champignons, causées par des bactéries et celles causées par des virus.

Les champignons sont les seules de ces trois maladies contre lesquelles nous pouvons lutter. En fait, il existe différents types de maladies fongiques. Voici les plus courantes.

Les maladies fongiques les plus courantes

Le piétin : vous le reconnaîtrez car il provoque un pourrissement de la racine et du collet des plantes. Il s’attaque surtout aux jeunes plants. Mais comment la combattre ? le meilleur moyen est de désinfecter le sol du semis, d’enlever et de brûler les plantes atteintes .

Rouille : Des pustules purulentes jaune-orange se forment sur les feuilles et les tiges. Comment la combattre : on la combat avec un fongicide préventif.

Oïdium (moisissure blanche) : De légères taches blanches apparaissent sur les feuilles, puis une moisissure blanche. Comment le combattre ? En effet, comme le précédent, il se combat avec un fongicide préventif. Il faut être vigilant car il se développe sans beaucoup d’humidité, l’avantage étant qu’il est peu contraignant et n’affecte pas les fonctions vitales de la plante.

Pourriture grise (Botrytis) : elle se caractérise par une moisissure grise des feuilles, des tiges, des boutons floraux et surtout des fruits. Ainsi, elle est étroitement liée à l’humidité. Comment la combattre : Vous pouvez la contrôler avec des fongicides curatifs.

D’autres maladies pouvant affecter nos plantes

La pourriture molle : Elle s’attaque aux bulbes et aux racines. Elle se caractérise aussi par l’apparition de zones aqueuses et ramollies. Comment la combattre : éviter l’excès d’humidité et désinfecter le sol avec des fongicides.

Tache noire : Elle est très facile à identifier par l’apparition de taches noires très caractéristiques sur les plantes avec un halo jaune. Elle se manifeste principalement sur les rosiers. Comment la combattre : à l’aide de fongicides.

Le mildiou : Une moisissure blanc grisâtre apparaît sur la face inférieure de la feuille, tandis que la face supérieure présente des taches jaunâtres arrondies et irrégulières qui s’assombrissent par la suite. Il est très limitant pour les fonctions vitales des plantes et commence toujours par les bords. Pour la combattre, il suffit d’éliminer les parties atteintes de la plante et d’appliquer un fongicide.

Anthracnose : des taches noires des fleurs ou brunâtres apparaissent avec l’aspect d’une feuille sèche (comme brûlée par une cigarette). On les retrouve sur les feuilles, les tiges et les fleurs. Les parties atteintes s’enfoncent ou dépriment par rapport aux parties saines. Comment la combattre : elle est combattue avec un fongicide préventif.

Voilà donc les principales maladies fongiques dont peuvent souffrir les plantes de notre jardin et les conseils pour les combattre.