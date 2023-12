© Cette chienne joue seule avec ses amis imaginaires car personne ne veut l’adopter

Frito est une chienne vivant au refuge de la Metro East Humane Society dans le comté de Madison, dans l’Illinois. Dans l’endroit où elle vit, aux États-Unis, elle doit jouer seule sur place. Pourtant, la direction du refuge avait organisé un événement en vue de lui trouver une famille lors du « Black Friday ».

La direction du refuge a expliqué que chaque année, à cette période, elle met en œuvre une dynamique visant à trouver des foyers pour les animaux qui résident dans ses installations.

Cette année, elle a réussi à battre son record en plaçant 94 chiens et chats dans une famille. Toutefois, Frito est le seul qui n’a pas trouvé de propriétaire.

Ali Hillard, directrice du programme, a déclaré qu’ils étaient très heureux d’avoir trouvé une famille pour plusieurs animaux. Néanmoins, la déception gagnait leur cœur quand ils regardaient la seule chienne à ne pas trouver de famille adoptive.

La chienne voulait simplement trouver une famille

Hillard a déclaré que le canidé au pelage brun et au poitrail blanc était adorable. Mais il a été surpris de voir que personne ne s’intéressait à la chienne. Ils ont donc décidé de promouvoir son adoption sur les médias sociaux afin d’aider davantage d’animaux de compagnie.

« Elle (Frito) est une fille adorable et méritante, il est donc dommage qu’elle ait été négligée et que personne ne se soit présenté pour elle. Nous savons tous à quel point elle est spéciale, et le fait de voir tant de gens passer à côté d’elle nous a bouleversés », a déclaré le directeur du programme d’adoption du refuge.

Les personnes qui s’occupent de Frito ont décidé de publier sur leur compte TikTok une vidéo. Ils la montrent en train de jouer seule dans la cour du refuge. Ils précisent aussi que ses « amis imaginaires » l’accompagnait.

Le fait d’être la seule chienne restant dans cet endroit n’affecte pas son humeur. D’ailleurs, elle continue d’afficher son sourire caractéristique.

« Elle ne s’est pas laissée abattre par la solitude. Le lendemain, elle bondissait dans la cour de récréation, vivant sa meilleure vie avec ses jouets en peluche », a expliqué Mme Hillard à propos de l’attitude de Frito.

L’espoir de trouver une famille

Les sauveteurs espèrent que quelqu’un les contactera dans les prochains jours pour entamer le processus d’adoption. De plus, ils sont convaincus qu’il s’agira de sa famille idéale. La chienne n’a aucun problème de comportement, s’entend bien avec les autres animaux de son espèce et aime jouer avec les gens.

« Son foyer idéal sera celui qui recherche un chien à la fois doux et câlin, mais aussi très joueur. Il aime les autres chiens et s’entend bien avec les enfants plus âgés », a déclaré M. Hillard.

L’administration du refuge a expliqué que la chienne sortait toujours avec son animal en peluche. Elle le considère comme son jouet de soutien émotionnel, puisqu’il l’accompagne depuis son arrivée au refuge.