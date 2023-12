© Les signes révélateurs que votre chien vieillit et comment réagir

Le chien est le meilleur ami de l’homme, voire l’animal de compagnie le plus populaire dans les foyers humains. Mais contrairement à nos souhaits, la durée de vie moyenne des canidés est loin d’être celle d’un être humain.

Le processus de vieillissement des chiens est progressif et peut parfois passer inaperçu aux yeux de leurs propriétaires. Il existe un certain nombre de signes afin de savoir si un chien est un adulte âgé, ainsi qu’un certain nombre de changements que les chiens subissent en vieillissant.

Les caractéristiques des chiens âgés

Le vieillissement est un processus biologique naturel et complexe chez le chien. Cela peut affecter la capacité de son organisme à maintenir divers processus métaboliques et accroître sa sensibilité aux maladies. Il est certes inévitable, mais il existe des moyens de retarder le processus ou du moins d’éviter de l’accélérer.

L’essentiel est, si possible, de prévenir ou de retarder les maladies. Le maître doit les identifier le plus tôt possible si elles se déclarent, et de les traiter de manière intensive pour préserver la santé du chien le plus longtemps possible. La médecine préventive est l’approche à privilégier.

Quand un chien est-il considéré comme vieux ?

L’âge est un chiffre, pas une maladie. La maturité et la vieillesse sont des concepts arbitraires, définis sur la base de l’espérance de vie. Un chien est considéré comme mature lorsqu’il a atteint le milieu de son espérance de vie et comme vieux lorsqu’il a atteint les trois quarts de son espérance de vie. Bien entendu, les chiens de différentes tailles ne vieillissent pas de la même manière ni au même rythme.

Les petites races ont une espérance de vie plus longue que les grandes races, de sorte que les petits chiens vieillissent plus lentement. À l’inverse, les grands chiens mettent plus de temps à atteindre l’âge adulte et vieillissent plus vite. Cela signifie clairement qu’ils n’ont pas les mêmes besoins.

Conséquences du vieillissement sur l’organisme

Le vieillissement est un processus naturel qui affecte l’ensemble du corps. Aucun système organique n’y échappe, et le chien n’y déroge pas. Cependant, la susceptibilité individuelle ou la prédisposition d’un organe peut contribuer au développement d’une maladie. L’essentiel est de comprendre le processus de vieillissement afin d’en retarder les effets.

Augmentation des dépôts de graisse

Les chiens ont tendance à prendre du poids en vieillissant. L’animal augmente alors ses réserves de graisse au détriment de sa masse musculaire. La perte d’une grande partie de la masse musculaire affecte la mobilité de l’animal, ce qui l’amène à dépenser moins d’énergie.

En conséquence, le chien prend plus de poids, perd plus de masse musculaire et ainsi de suite. Il faut donc surveiller la condition physique de l’animal, afin de prévenir la prise de poids et la perte de masse musculaire. On doit aussi traiter les douleurs qui empêchent le chien de faire de l’exercice.

Problèmes dentaires chez le chien

L’accumulation de plaque dentaire provoque une inflammation des gencives et des infections (maladie parodontale), qui peuvent entraîner la perte de dents.

Ces problèmes de gencives empêchent le chien de manger car la mastication lui fait mal. Outre la mauvaise haleine désagréable qu’elle provoque, l’augmentation rapide des bactéries qui se répandent dans le corps peut causer des dommages à d’autres organes.

L’hygiène dentaire est essentielle tout au long de la vie d’un chien, mais surtout chez les chiens âgés. Veiller à ce que votre chien soit habitué à se brosser les dents dès son plus jeune âge est une mesure préventive. Cela contribue à préserver la qualité et la santé de ses dents tout au long de sa vie.

Ralentissement du transit digestif

Le transit digestif ralentit chez les chiens âgés. Ce phénomène est lié à une baisse du tonus musculaire de l’intestin et à une baisse de la sécrétion des acides digestifs qui aident à décomposer les aliments.

Le chien est alors plus sujet à la constipation suivie de diarrhées. Toutefois, un régime adapté peut régler ces problèmes.

Comme le reste du corps, l’intestin commence à fonctionner moins efficacement. Ses performances digestives sont quelque peu réduites, il absorbe les nutriments en plus petites quantités et met plus de temps à s’adapter à un changement d’alimentation. Un régime de bonne qualité et facile à digérer minimise ces effets.

Système immunitaire et sens

Le vieillissement s’accompagne également d’une diminution de la protection immunitaire. Cela signifie que les chiens âgés sont plus sensibles aux infections et aux maladies. En outre, les chiens perdent la vue et l’odorat, ce qui peut entraîner une baisse de l’appétit.

Il faut alors veiller à ce que votre chien reste actif même s’il vieillit. Un vétérinaire doit examiner un animal moins mobile, moins attentif ou trop silencieux. Par ailleurs, ne confondez pas les effets du vieillissement avec un handicap dû à une détérioration organique.

Avec des soins appropriés et un régime alimentaire adapté à leurs besoins, les chiens âgés peuvent continuer à vivre heureux et en bonne santé. Si vous ne savez pas comment nourrir votre chien âgé ou comment répondre à l’évolution de ses besoins, consultez votre vétérinaire.