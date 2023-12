© Une pieuvre géante nage avec la plongeuse et lui fait des gestes tendres, une scène incroyable

La pieuvre géante mesurait plus de trois mètres d'un tentacule à l'autre et montrait un comportement très affectueux.

Andrea Humphreys, plongeuse amateur, a rencontré une pieuvre géante du Pacifique alors qu’elle plongeait dans les eaux de la mer de Salish, au large de la côte est de l’île de Vancouver.

Étonnamment, la pieuvre géante a nagé avec elle et ses amis. L’animal leur a même donné ce qui pourrait ressembler à des câlins et des baisers. Il s’agit d’un comportement assez rare pour cette espèce.

La femme voulait montrer à un autre plongeur ce que c’était que de rencontrer une pieuvre géante

Son partenaire n’avait pas eu l’occasion de le faire. Elle savait qu’il y avait des pieuvres géantes dans cette zone. Toutefois, elle ne s’attendait pas à vivre une telle expérience avec l’animal. « En l’espace de trois minutes, j’ai trouvé cette pieuvre assise à l’air libre ».

Apparemment, la pieuvre géante mesurait plus de trois mètres de long d’une tentacule à l’autre. Ils l’ont laissé tranquille, sans s’approcher trop près. Mais c’est le grand mollusque qui a cherché à interagir.

« J’ai perdu le compte du nombre de fois où il est venu s’accrocher à moi. Sur mon appareil photo, sur mon corps…., je me suis retrouvé avec ses tentacules et ses ventouses sur les lèvres (oui, un suçon de pieuvre !). Vous pouvez entendre mes cris d’excitation et d’étonnement ».

Andrea Humphreys a expliqué qu’au cours de ses 675 plongées, elle n’avait jamais eu une telle expérience avec une pieuvre géante. « Normalement, lorsque nous trouvons des pieuvres, elles sont dans leur repaire, c’est-à-dire qu’elles se cachent dans de petites fissures, des crevasses, sous des rochers et des troncs d’arbre ouverts. Il est donc assez rare de les voir à l’air libre », reconnaît la plongeuse.

Les conséquences des actions de l’homme sur les animaux marins

Cette vidéo percutante d’Andrea Humphreys et de la pieuvre géante fait tout de suite le tour de la Toile. Elle espère alors que son expérience permettra de sensibiliser le public à la beauté de la vie marine. Par ailleurs, elle insiste sur « la façon dont nos effets peuvent être si néfastes ».

Elle se rend parfois en classe avec son équipement de plongée pour donner des cours à ses élèves. Jusqu’à présent, les élèves se sont déjà intéressés à la manière de prendre soin de l’environnement marin. « Avec le changement climatique, le réchauffement des eaux et la pollution, je veux qu’ils apprennent pourquoi c’est important », a-t-elle déclaré.

Mme Humphreys a déclaré qu’elle avait hâte de retourner à l’endroit où elle avait trouvé la pieuvre géante. De toute évidence, elle garde l’espoir de retrouver l’animal. Elle a ajouté qu’elle ne mangerait plus jamais de poulpe ou de calmar.