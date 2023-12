© Un troupeau d'éléphants piétine une voiture qui vient de percuter un éléphanteau

Les éléphants sont des animaux intelligents qui entretiennent des liens étroits avec leurs amis et leur famille. Ce qui explique qu’ils soient connus pour être des êtres émotifs et dotés d’une grande mémoire.

Ce n’est pas un mythe, c’est scientifiquement prouvé ! Leur cerveau peut peser jusqu’à 5 kilogrammes. Ce qui en fait l’animal sauvage ayant le plus gros cerveau au monde.

Les éléphants sont très sensibles et protecteurs

Une famille malaisienne l’a bien compris lorsqu’un troupeau d’éléphants a piétiné sa voiture. Ensuite, ils ont écrasé involontairement l’un des éléphanteaux du troupeau. Toutefois, il ne s’agissait que d’une frayeur et la famille va bien. Il en va de même pour le petit animal sauvage.

À lire Cette adorable chienne a été rejetée 9 fois uniquement parce qu’elle boîte

L’incident s’est produit la semaine dernière alors qu’un homme de 48 ans, sa femme de 45 ans et leur fils de 23 ans circulaient sur l’autoroute est-ouest dans l’État malaisien de Perak. En raison du brouillard et de la pluie, le conducteur n’a pas vu l’éléphanteau qui marchait avec le troupeau. Ainsi, il a percuté l’animal, qui est tombé au sol.

Voyant cela, les cinq autres éléphants du troupeau ont couru vers la voiture. Ils ont commencé à la piétiner jusqu’à ce que l’éléphanteau se relève et rejoigne le troupeau. Les photos fournies montrent des dommages importants à l’avant et sur les côtés du véhicule blanc. Par ailleurs, ils ont enfoncé et brisé les portes latérales et les vitres.

La police de Gerik, le district où l’incident s’est produit, n’a pas précisé si les trois membres de la famille se trouvaient à l’intérieur de la voiture lors de l’incident. Néanmoins, la déclaration de la police ne fait état d’aucun décès ni d’aucune blessure grave.

Ce n’est pas le premier cas !

Ce n’est pas le premier incident de ce type en Malaisie. En 2020, un éléphant adulte avait piétiné une voiture sur la même route. L’éléphant aurait paniqué après que plusieurs véhicules aient commencé à klaxonner.

À lire 6 astuces infaillibles pour enlever facilement les poils de votre chien dans votre voiture

Cette histoire nous rappelle de toujours faire attention quand on est au volant. Les accidents surviennent souvent au moment où on s’y attend le moins. Heureusement pour cette famille, rien de mal ne leur est arrivé.

D’un autre côté, cette histoire témoigne aussi de la valeur de la famille chez les éléphants. En voyant leur petit sur le sol, ils entrent dans une colère folle et s’en prennent à la voiture. Mais malgré les dégâts sur le véhicule, tout est bien qui finit bien.