© Cette adorable chienne a été rejetée 9 fois uniquement parce qu’elle boîte

Cette chienne d'un an a été rejetée en raison de son physique, mais son histoire est devenue virale et fait le tour de la Toile.

Un refuge pour animaux enregistre une histoire qui donne du réconfort. Neuf familles successives rejettent une chienne en raison de sa boiterie. Mais le dénouement de cette histoire est loin d’être triste !

Les détails se trouvent sur le compte Instagram du refuge Rescates Especiales. Là, ils ont posté plusieurs photos de Selene à la recherche d’un foyer permanent.

Malheureusement, 9 foyers ont claqué la porte au nez de la chienne Selene

Parce qu’elle boite quand elle marche, la chienne a perdu sa chance de trouver un foyer permanent, a déclaré l’organisation.

La chienne bénéficie du vaccin et de la stérilisation. Mais des personnes qui s’intéressaient à elle la rejettent en raison de son état.

« Elle est l’un des animaux qui a duré le plus longtemps dans la maison d’accueil et est toujours laissée sans chance quand ils connaissent son histoire. Elle n’a pas demandé à être laissée dans cet état après les fractures, c’est un produit de la maltraitance et de l’indifférence qu’elle est devenue comme ça », a indiqué le refuge.

L’histoire de la chienne Selene

Elle est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Ce qui a amené l’organisation à recevoir des dizaines de demandes d’adoption.

Le refuge évaluera ainsi chacune des candidatures pour sélectionner les personnes les plus aptes. Il doit aussi mener un entretien dans le but de définir le foyer définitif de la chienne.

Adopter est un signe d’amour pur et quoi de mieux qu’un animal rejeté

Ne continuons pas à mépriser cette chienne à cause de son état. C’est l’animal le plus parfait du monde et sa boiterie ne doit pas être un obstacle à son adoption. Voilà ce que soulignent les responsables du refuge.

On espère que Selene finira par trouver une famille qui l’aimera et lui apportera tous les soins dont elle a besoin.

Cependant, son histoire a permis d’encourager l’adoption d’animaux de compagnie présentant certaines limitations physiques ou maladies. Comme quoi les gens ne se limitent plus aux apparences physiques de nos jours. Le nombre de personnes qui s’intéressent à cette chienne témoigne de l’intérêt des gens pour les échanges et les relations fusionnelles. D’ailleurs, tout le monde devrait adopter ce point de vue, surtout envers les animaux de compagnie.