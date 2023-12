© Le chien ne comprend pas ce que son maître lui demande, le Golden Retriever lui donne la réponse

L'intelligence de chaque chien est aussi variée que celle des humains. Cette histoire en témoigne largement et va vous étonner !

Tous les chiens n’apprennent pas les tours au même rythme. L’intelligence de nos animaux de compagnie est aussi variée que celle des humains. D’ailleurs, le processus d’apprentissage de nouvelles choses est différent pour chacun d’entre eux.

Pour ces raisons, le processus d’apprentissage est différent pour chaque animal. Ce qui est frappant lorsque vous avez plus d’un chien à la maison. Cette histoire raconte un animal de compagnie qui aide son humain.

La vidéo en question est devenue virale. On y voit une personne montrer une babiole à son chien. L’animal reste assis, immobile, regardant son maître, mais sans faire aucun mouvement et sans vraiment comprendre ce qu’il veut.

Le chien à l’arrière-plan

On peut voir un Golden Retriever derrière lui, qui observe attentivement l’action. Cette race est l’une des plus intelligentes, mais aussi l’une des plus obéissantes. Ce que l’on peut voir ci-dessous, c’est comment, d’une manière attachante, le chien lève la patte. Il indique à son ami le mouvement qu’il doit faire pour gagner le prix.

Chaque canidé possède sa propre perception des choses

Cette vidéo montre clairement les différents processus d’apprentissage de chaque chien, en particulier lorsqu’il s’agit de races différentes. D’une part, le Golden Retriever semble comprendre l’action rapidement. De l’autre côté, son ami a eu besoin de plus de temps que lui.

Cette histoire témoigne de la faculté des chiens à établir un lien avec leur maître. Si vous savez comment communiquer avec votre canidé, vous pouvez compter sur une aide précieuse. De leur côté, les chiens peuvent aussi développer un esprit de fraternité, malgré la différence de race. C’est le cas de ce Golden Retriever et de son ami.

