© Amazon Prime Gaming offrira 7 jeux gratuits en décembre 2023

Offrir des jeux gratuits une stratégie pour la plupart des plateformes afin d’attirer les joueurs. Dans le cas d’Amazon Prime, le géant propose généralement une série de titres qu’il offre gratuitement tout au long du mois. Grâce à Prime Gaming, il sera possible de télécharger sept jeux gratuitement tout au long du mois de décembre. Et cela à partir de jours spécifiques.

Dans le cadre d’Amazon Prime, les abonnés bénéficient d’avantages communs. On recense notamment la livraison gratuite de la plupart des commandes passées auprès du géant. Cela inclut aussi l’accès à des promotions exclusives, ainsi qu’à des plateformes Prime Video supplémentaires. Ces dernières ajoutent chaque mois de nouvelles séries et de nouveaux films à leur catalogue.

Aujourd’hui, nous pouvons accéder à deux nouveaux jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Par ailleurs, Prime Gaming a présenté en avant-première les jeux qui seront disponibles sur différentes plateformes. Et ce, si vous disposez d’un abonnement Amazon Prime actif et que vous vous connectez à leur site web à partir du jour indiqué. Voici donc les prochains jeux gratuits de Prime Gaming. Ils arriveront à quatre dates différentes et ne nécessiteront pas d’abonnement permanent.

Tous les jeux Amazon Prime Gaming gratuits en décembre 2023

7 décembre : Deathloop Epic Games Store.

14 décembre : Akka Arrh Amazon Games App et Aground Amazon Games App.

14 décembre : SeaOrama : World of Shipping Amazon Games App.

21 décembre : Kombinera Epic Games Store.

28 décembre : A Tiny Sticker Tale Amazon Games App.

28 décembre : Asteroids : Recharged Epic Games Store.

Amazon Prime Gaming, qui offre également des cadeaux pour des jeux comme EA Sports FC 24 ou Fortnite, permet aussi de profiter d’une série de titres mensuels sur Amazon Luna. En décembre, il s’agira de Strange Horticulture, Bloodrayne : Fresh Bites, Steel Assault et Once Upon a Jester. Par ailleurs, Prime Video a révélé hier la première bande-annonce de la série Fallout.

Amazon Prime Gaming offrira sept jeux gratuits au cours du mois de décembre 2023. Il s’agit d’une excellente occasion pour les abonnés Prime de profiter de nouveaux jeux sans frais supplémentaires. L’initiative d’offrir des jeux supplémentaires est un avantage intéressant pour les membres d’Amazon Prime. En effet, ils peuvent élargir leur bibliothèque de jeux et découvrir de nouvelles expériences de divertissement. En profitant de cette offre, les joueurs pourront s’amuser davantage pendant les fêtes de fin d’année et découvrir des titres passionnants et captivants. Il ne fait aucun doute que le mois de décembre sera passionnant pour les amateurs de jeux vidéo membres d’Amazon Prime à la recherche de nouvelles aventures virtuelles.