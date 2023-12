© Le 7 décembre, ne faites pas de projets, ces 2 super jeux sont gratuits sur Epic Games Store

L’Epic Games Store a publié deux nouveaux jeux gratuits hier. Depuis hier à 17 heures, vous pouvez télécharger ceux de cette semaine sans débourser un seul euro. Prêt pour une double dose de plaisir grâce aux nouvelles parties de l’Epic Games Store la semaine prochaine ?

Ces nouveaux jeux seront disponibles en cliquant sur un bouton jusqu’au jeudi 7 décembre à 17h00. Mais attention, cette offre a une date d’expiration. Ne ratez pas l’occasion d’agrandir votre bibliothèque de jeux sans dépenser un centime. En outre, on a annoncé les deux jeux gratuits de jeudi prochain. Et nous avons donc les jeux suivants à accueillir dans l’Epic Games Store.

Jeux gratuits de l’Epic Games Store le 7 décembre

Revendiquez votre place de roi des Titans ! GigaBash est un jeu de combat multijoueur avec des kaijus colossaux. Il s’inspire d’ailleurs de films, des héros époustouflants, des attaques spéciales dévastatrices et des environnements entièrement destructibles. De quoi faire plaisir aux adeptes d’Epic Games Store.

GigaBash – Gratuit le 7 décembre

Predecessor est un jeu d’action rapide développé par Paragon. Il combine les mécanismes des MOBA et des jeux de tir à la première personne pour vous plonger au cœur du combat avec des options stratégiques. Il offre d’ailleurs un contrôle à la troisième personne et une action immersive.

Predecessor – Gratuit le 7 décembre

Une opportunité à ne pas rater !

Le 7 décembre sera une journée spéciale pour les amateurs de jeux vidéo. En effet, ils auront l’occasion de profiter de deux jeux exceptionnels gratuitement sur l’Epic Games Store. Il s’agit alors d’une occasion unique de plonger dans des mondes virtuels passionnants et amusants sans avoir à dépenser le moindre centime.

Sans aucun doute, ce cadeau inattendu de la plateforme de jeu offre une expérience passionnante pour ceux qui recherchent un divertissement de qualité sans frais. Alors, notez la date sur votre calendrier et préparez-vous à vivre une journée de jeu inoubliable. Et cela, sans avoir à vous soucier des coûts grâce à Epic Games ! Profitez donc de cette offre et plongez dans l’aventure virtuelle le 7 décembre !