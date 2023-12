© Epic Games Store dévoile 3 nouveaux jeux gratuits pour toujours en décembre à une condition

Les nouveaux jeux gratuits de l’Epic Games Store ont été dévoilés hier. De sorte que tous les utilisateurs disposant d’un compte actif sur la plateforme des créateurs de Fortnite peuvent désormais accéder à la boutique numérique pour PC et mettre la main sur ce qui est actuellement disponible. Cependant, ce n’est pas le seul à le faire, puisque Steam a également un nouveau jeu gratuit. Cependant, la plateforme réserve de grandes surprises pour le reste du mois de décembre. En effet, on peut obtenir trois titres gratuits en remplissant une seule condition.

La plateforme d’Epic Games s’associe à nouveau à Amazon Prime Gaming pour inclure trois de ses jeux vidéo durant le mois de décembre. Ainsi, tous ceux qui possèdent un compte actif et qui ont un abonnement Amazon auront trois titres alternatifs à ceux habituellement proposés sur la plateforme. Les titres choisis cette fois-ci sont Deathloop, Kombinera et Aster1oids : Recharge. Vous pouvez voir toutes les informations et la date à laquelle ils seront disponibles ci-dessous.

Epic Games : Deathloop – 7 décembre

Deathloop est un jeu de tir à la première personne développé par Arkane Lyon, le studio primé à l’origine de Dishonored. Deux assassins rivaux se retrouvent piégés dans une boucle temporelle sur l’île mystérieuse de Blackreef. Ces derniers sont alors condamnés à rejouer la même journée encore et encore. Pour s’échapper, le seul espoir de Colt est d’abattre huit cibles clés avant que la journée ne recommence. Apprenez à chaque cycle de ce jeu Epic Games, essayez de nouveaux itinéraires, obtenez des informations et gagnez de nouvelles armes et capacités. Découvrez tout ce qu’il faut pour briser la boucle.

À lire Epic Games Store offre 2 nouveaux jeux gratuitement pendant une semaine

Kombinera – 21 décembre

Contrôlez simultanément plusieurs boules de couleur dans ce jeu de plateforme stimulant. C’est à vous de faire correspondre chaque boule et de terminer chaque niveau dangereux. Pourrez-vous tous les résoudre et sauver King Kombine de l’Antre du Chaos ?

Epic Games : Asteroids-Recharged 28 décembre

Combien de temps pensez-vous pouvoir survivre aux dangers de l’espace dans cette version modernisée du grand jeu de tir ? Et cela sur vaisseau classique avec la bande-son de Megan McDuffee ? Pilotez en solo ou en coopération locale avec un ami à travers 30 défis uniques. Mais cela également dans le mode arcade sans fin. Ce pionnier des jeux de tir sur vaisseaux classiques fait le saut dans l’ère moderne sur Epic Games ! Asteroids : Recharged se réinvente pour offrir un gameplay moderne, des graphismes rapides et de nouvelles capacités puissantes. Mais c’est aussi une nouvelle bande-son originale de Megan McDuffee, compositrice de jeux vidéo primée.