© Les 10 meilleures sorties et jeux de décembre pour clôturer 2023 en beauté

Découvrez les meilleurs jeux de 2023 et profitez-en avant la fin du mois de décembre pour savoir lesquels ont été les plus populaires.

L’année 2023 touche à sa fin ! Mais avant d’y mettre un terme, il faut voir quels jeux et quelles sorties sont prévus pour le mois de décembre. Un mois qui clôture donc l’une des meilleures années de l’industrie vidéo ludique ! Visez, visez…

Jeux : des sorties à ne pas rater !

Nos PS5, PS4, Xbox X|S Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam Deck et ROG ALLY inclus) sont un peu fatigués. Mais après une belle année qui a vu sortir partie après partie, il reste encore le sprint final. D’ailleurs les meilleurs jeux de décembre 2023 sont encore à venir !

Au cours des derniers mois, nous avons donc accueilli Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder et Alan Wake 2. Mais le mois de décembre approche et il est alors temps de jeter un dernier coup d’œil sur les jeux qui arriveront bientôt sur nos consoles et nos PC :

À lire Epic Games Store offre 2 nouveaux jeux gratuitement pendant une semaine

Nous avons d’ailleurs compilé les noms, les plateformes et les dates de plusieurs jeux qui composent la liste des 10 meilleures sorties de décembre. Voici alors ceux que vous devriez surveiller avant la campagne de Noël, et votre liste pour les Rois mages et le Père Noël.

La liste des 5 premiers jeux à connaître !

Cette fois-ci, nous accueillons donc une grande variété de jeux qui ne sont peut-être pas aussi connues. Nous avons d’ailleurs l’adaptation d’une des sagas les plus lucratives de l’histoire du cinéma, quelques portages de grande qualité et bien d’autres choses encore. Prenez ainsi note :

1. Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ténèbres

Sa date de lancement se fera le 1er décembre. Les fans de jeux pourront alors l’acheter sur Nintendo Switch.

2. Batman : Arkham Trilogy

Date de lancement : 1er décembre

Plateformes : Nintendo Switch

À lire Les offres du Nouvel An commencent sur PlayStation, avec des réductions allant jusqu’à 75 %

3. Fortnite Chapitre 5 saison 1

Sa date de lancement est le 2 décembre. Vous pourrez alors le télécharger sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC et mobile.

4. Le Seigneur des Anneaux : Retour à la Moria

Date de lancement : 5 décembre

Plateformes : PS5

5. Wilds extérieurs

Date de lancement prévue pour le 7 décembre. Cela se fera alors sur la plate-forme des jeux Nintendo Switch.

Et les 5 autres ?

6. Avatar : les frontières de Pandora

Date de lancement : 7 décembre

Plateformes : PS5, Xbox X Series X|S et PC

7. Arizona Sunshine II

Les fans profiteront de ces jeux dès le 7 décembre. Cela se fera donc sur PS VR2, Meta Quest et Steam VR.

8. Pokémon écarlate et violet Le disque indigo

Date de lancement : 14 décembre

Plateformes : Nintendo Switch

9. Emporte-pièce

La date de lancement sera le 14 décembre. Ces jeux seront d’ailleurs disponibles sur PS5, Xbox X Series X|S et PC.

10. Trinity Fusion

Date de lancement : 15 décembre

Plateformes : PS5, Xbox X Series X|S et PC

Après un Astral Ascent magnifique et méconnu, nous aimons donc cette idée de tomber et de se relever encore et encore. Quels sont alors les atouts de Trinity Fusion ? Un cadre qui est plus sci-fi, trois personnages et un système de contrôle très léché. Ainsi, c’est de quoi vous faire vivre des combats très flashy.

Quoi savoir d’autre sur les sorties jeux ?

Voilà pour ce que l’on peut attendre de mieux pour ce mois de décembre. Mais ce n’est d’ailleurs pas la seule chose qui clôturera le dernier mois de 2023. Des jeux comme Laika Aged Through Blood (pour PlayStation et Xbox), Koumajou Remilia Ⅱ : Stranger’s Requiem ou Cyberpunk 2077 Definitive Edition arrivent également en décembre. En matière de matériel, nous avons alors le Pulse Explore pour PlayStation ou la manette Access pour PS5.