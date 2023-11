© Gmail : les conditions à respecter pour que Google ne supprime pas votre compte ce 1er décembre

Lorsque Google fait une annonce, les utilisateurs sont toujours inquiets. Vous vous souvenez peut-être que l’entreprise a annoncé au début de l’année dernière que ses principaux services ne seraient plus gratuits. Il s’agit de Google Photos, Drive mais aussi de Gmail. Des outils qui disposent tous d’un espace de stockage de 15 Go, extensible moyennant paiement.

Si vous ne remplissez pas une condition essentielle, votre compte Gmail, y compris les documents, les photos et l’agenda, risque d’être supprimé de manière inattendue. Voici les mesures à prendre pour empêcher Google de supprimer votre compte.

Quand la fermeture massive des comptes commencera-t-elle ? À partir du 1er décembre 2023, selon le communiqué publié sur les réseaux sociaux et les sites officiels de Gmail. Heureusement, il existe une solution pour éviter de perdre tous les courriels envoyés ou reçus. Y compris ceux contenant des pièces jointes, telles que des images, des vidéos, des documents, etc.

Quelle est l’exigence de Google pour que vous ne fermiez pas votre compte Gmail ?

La seule chose que Google demande est que votre compte soit actif. L’entreprise au grand » G » souligne que si vous ne vous êtes pas connecté pendant au moins deux ans, elle supprimera le compte Gmail et toutes ses informations.

Les services concernés sont les suivants : Google Drive, Photos, Docs, Meet et Calendar. En effet, ils sont tous associés à l’adresse électronique Gmail.

Pour éviter de faire partie de la purge, il suffit de se connecter. Mais nous recommandons également d’envoyer un courrier électronique régulièrement depuis votre Gmail.

Comment libérer de l’espace dans votre messagerie ?

Supprimez les e-mails inutiles de votre Gmail. La première étape pour libérer de l’espace consiste à supprimer les courriels dont vous n’avez plus besoin. Pour ce faire, sélectionnez les messages indésirables et cliquez sur le bouton « Supprimer ».

Supprimer les pièces jointes. Une autre méthode pour libérer de l’espace dans Gmail consiste à supprimer les pièces jointes. Pour ce faire, sélectionnez l’e-mail. Ensuite, cliquez sur l’icône de téléchargement pour enregistrer la pièce jointe sur votre ordinateur. Et enfin, éliminez le de votre espace.

Utiliser l’espace de stockage de Google Drive. Au lieu de stocker les pièces jointes dans le compte Gmail, les utilisateurs peuvent les stocker dans Google Drive.

Compression des messages électroniques sur Gmail : cela concerne les messages contenant des pièces jointes volumineuses afin de réduire leur taille et de libérer de l’espace.

Supprimez les messages les plus lourds de Gmail : Allez dans la barre de recherche, cliquez sur les paramètres de recherche (trois tirets à droite) et filtrez les messages par taille.

Comment obtenir plus d’espace dans mon compte Gmail sans payer ?

Tout d’abord, vérifiez que Gmail n’a pas de mises à jour en attente. Ouvrez ensuite l’application sur votre téléphone portable.

L’avertissement suivant s’affiche dans un encadré rouge de votre Gmail : « Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir de courrier » . Vous n’avez donc pas assez d’espace de stockage.

Appuyez sur le bouton « Libérer de l’espace » dans votre Gmail. Une nouvelle fenêtre de navigateur s’ouvre. Faites défiler vers le bas et trouvez la section « Libérer de l’espace dans les catégories suggérées ».

Vérifiez quelle est la section la plus lourde, disons « Emails avec pièces jointes », appuyez sur « Réviser ». Cochez la case des e-mails que vous considérez comme inutiles sur votre Gmail. Enfin, appuyez sur l’icône de la corbeille (en haut à droite) pour les supprimer et libérer une grande quantité d’espace de stockage.

N’oubliez pas que vous ne pourrez plus jamais récupérer ces fichiers.

Comment empêcher la fermeture de mon compte ?

Le Centre d’aide Google explique que si vous êtes constamment déconnecté de votre compte, vous pouvez prendre certaines mesures. Vous pouvez notamment vous assurer que les cookies sont activés sur votre Gmail. Si c’est le cas, videz le cache de votre navigateur. Assurez-vous aussi d’utiliser la dernière version de votre navigateur. Utilisez un navigateur, tel que Chrome, qui mémorise les mots de passe. Et si vous utilisez la vérification en deux étapes, ajoutez des ordinateurs de confiance.

Comment faire pour que Gmail m’avertisse de l’arrivée d’un courriel ?

Sur le site Web de Gmail, procédez comme suit : Ouvrez la plate-forme. En haut à droite, cliquez sur Paramètres. Affichez tous les paramètres.

Faites défiler la page jusqu’à Notifications de bureau. Sélectionnez Activer les notifications de nouveaux messages ou Activer les notifications de messages importants de votre compte. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Existe-t-il un moyen de récupérer un compte Gmail supprimé ?

Si vous avez supprimé votre compte Gmail, il est possible que vous le récupéreriez. Vous l’avez supprimé il y a longtemps ? il est possible que vous ne puissiez pas récupérer les données de votre compte, selon l’assistance Google. Si vous parvenez à le récupérer, vous pourrez accéder aux services Google tels que Gmail et Google Play comme d’habitude.

Que dit Google à propos de la fermeture des comptes ?

Cela se fera à partir du 1er décembre. Le processus commencera par les comptes inutilisés.

On a annoncé la suppression des comptes Gmail inactifs en mai dernier. Elle est liée à une modification des règles d’utilisation du service. « Si un compte Google n’a pas été utilisé ou connecté depuis au moins deux ans, nous pouvons supprimer le compte et son contenu, y compris l’espace de travail Google (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube et Google Photos », indiquent les nouvelles règles d’utilisation.