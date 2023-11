© La liste des smartphones qui n’auront plus accès à WhatsApp dès le 1er décembre

WhatsApp intègre maintenant de nouvelles fonctionnalités qui vont la rendre meilleure. On recense notamment la saisie par intelligence artificielle, la possibilité de passer à un schéma de couleurs minimaliste et la refonte du menu principal. Toutefois, certaines personnes risquent de ne plus pouvoir l’utiliser à partir du 1er décembre.

WhatsApp cessera de prendre en charge certains appareils mobiles anciens. D’ailleurs, ces derniers n’ont pas été mis à jour depuis longtemps. Restez sur cet article pour plus de détails.

Pour que vous ne désespériez pas, voici une liste complète de tous les appareils qui n’auront plus l’application à partir du 1er décembre.

À lire L’utilité méconnue du cercle sur la clé pour sortir la carte SIM de votre smartphone

Liste des téléphones portables qui n’auront plus WhatsApp

Dans la gamme de Samsung, certains Smartphones ne peuvent plus utiliser Whatsapp. On a le Galaxy Core, le Galaxy Trend Lite, ou le Galaxy Ace 2. Viennent aussi le Galaxy S3 mini, le Galaxy Trend II et le Galaxy X cover 2.

La marque LG figure aussi dans la liste de Whatsapp. On recense notamment LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II et LG Optimus F5. Les références LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual et LG Optimus L7 Dual sont aussi visées. La liste se poursuit alors avec le LG Optimus F3, LG Optimus F3Q et le LG Optimus L2 II. Pour finir, on a le LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2, et le LG Optimus F7.

Chez Huawei, Whatsapp n’est plus disponible sur Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740 et Huawei Ascend D2.

Il existe deux références qui deviennent obsolètes pour le réseau social. Il s’agit de Sony Xperia M , Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Winko Darknight, Archos 53 Platinum et Lenovo A820.

À lire Dormir avec les cheveux mouillés : les risques pour la santé dévoilés par des experts

Chez ZTE, on recense ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex et le ZTE Grand Memo.

En bas de la liste, chez Apple, on a le iPhone 6S, le iPhone SE et le iPhone 6S Plus.

Quelles précautions faut-il prendre ?

Vérifiez toujours les paramètres de votre appareil mobile pour voir s’il y a une nouvelle mise à jour du système. Cela, afin d’éviter de vous retrouver sans WhatsApp. Par ailleurs, si votre appareil figure sur la liste, faites une sauvegarde quelques jours avant le 1er décembre.

Les appareils Android qui seront privés de WhatsApp sont ceux qui sont équipés d’Android 4.1 ou d’une version inférieure. Pour savoir avec certitude quelle version vous possédez, il vous suffit d’aller dans Paramètres. Ensuite, vérifiez si votre smartphone dispose de mises à jour dans Systèmes et mises à jour.

Dans le cas des iPhones, vous ne devez pas avoir iOS 11 ou une version inférieure. Si c’est le cas, il vous suffit d’aller dans Réglages, puis dans Général. Sous Mise à jour logicielle, vérifiez si vous avez un nouvel iOS.

WhatsApp peut interdire ou suspendre votre compte pour les raisons suivantes

La première est le spamming. Cela signifie que si vous envoyez le même message à plusieurs personnes en moins d’une minute. Ainsi, les responsables peuvent fermer votre compte et vous sanctionner.

De même, si ces personnes finissent par vous bloquer dans un délai raisonnable, vous pouvez être banni pour avoir exercé une activité qui n’est pas prévue par le règlement de WhatsApp.

Une autre chose que vous devez garder à l’esprit est que vous ne devez pas envoyer des contenus pour adultes sur l’application. Cela signifie que si vous envoyez ce type de fichier sur l’application, cela peut vous coûter vos conversations.

En outre, si vous utilisez des applications tierces telles que WhatsApp Plus, WhatsApp iPhone Style, MB WhatsApp, GB WhatsApp, entre autres, elles peuvent également fermer votre compte.

Comment empêcher la fermeture du réseau social ?

Pour éviter cela, vous devez aller dans les paramètres de WhatsApp et déconnecter tous les appareils. Ensuite, ne laissez actif que celui que vous utilisez actuellement et vous vous assurerez ainsi qu’il ne se refermera pas.