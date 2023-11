© Graphologie : la pression avec laquelle vous écrivez en dit long sur votre personnalité

La graphologie est une discipline qui étudie l’écriture. Ainsi, elle peut révéler des aspects de la personnalité ou du comportement d’une personne.

Elle part du principe que l’analyse des aspects de l’écriture peut refléter les caractéristiques psychologiques et émotionnelles d’une personne. D’ailleurs la graphologie inclut la forme, la taille, la pression et d’autres éléments par exemple. Mais il y a aussi l‘inclinaison et la forme générale des lettres et des mots.

À partir de ces éléments, ils tentent de déchiffrer des traits de personnalité. Cela inclut le niveau d’énergie, le degré de contrôle des émotions, le niveau de sociabilité, entre autres.

Pour analyser tous les aspects mentionnés, la graphologie examinera un texte complet dans son ensemble. Jamais des lettres ou des traits individuels, car il est nécessaire de visualiser s’il y a un signe qui se répète de manière répétitive dans un texte.

Ceci est important pour donner à ces professionnels de la graphologie des indications plus précises sur le caractère. Mais aussi sur l’humeur de la personne et bien d’autres aspects.

Cependant, il est important de noter que la graphologie n’est pas une science exacte. Elle ne permet d’ailleurs pas de déterminer avec une certitude absolue les traits de personnalité d’une personne.

Il s’agit plutôt d’un outil complémentaire utilisé dans les contextes judiciaires, l’éducation, la santé, le travail, l’analyse médico-légale, etc.

La graphologie, comment ça marche ?

La graphologie a suscité la controverse dans certains milieux. Cela en raison de son manque de validation scientifique et des différences d’interprétation entre les experts. Bien qu’elle puisse fournir des informations sur la personnalité d’une personne, ce n’est pas un jugement définitif ou absolu sur une personne.

Il est important de garder à l’esprit que chaque individu est différent. La seule analyse de la graphologie ne peut d’ailleurs pas comprendre sa personnalité entièrement.

Quelle est la personnalité de quelqu’un qui écrit très « dur » ?

Quand on dit d’une personne qu’elle écrit « fort », cela signifie qu’elle exerce une forte pression sur le papier sur lequel elle écrit. Voici ce que dit la graphologie sur les traits de personnalité d’une personne qui écrit fort :

Les personnes qui écrivent fort ont de la détermination, de l’énergie, avec de la vitalité et de l’endurance. Elles ont une grande volonté et sont persévérantes dans la réalisation de leurs objectifs selon la graphologie. Elles n’abandonnent pas facilement et ont tendance à être très sociables et extraverties.

En termes de capacité de concentration, les personnes qui écrivent beaucoup sont très concentrées et dévouées. Elles sont capables de rester concentrées sur une tâche pendant de longues périodes. Elles ont d’ailleurs une grande capacité à travailler dans le détail selon la graphologie.

Graphologie : La vitesse d’écriture a-t-elle une influence ?

Selon la graphologie, quand personne écrit très lentement, cela peut refléter une attitude calme. Cela reflète aussi une attitude réfléchie, observatrice, tranquille et bien d’autres caractéristiques. Au contraire, quand personne écrit vite, c’est une personne active, aux idées et à la culture fluides.

Un aspect négatif souvent mis en évidence en ce qui concerne la vitesse est qu’elle peut indiquer un déséquilibre, une angoisse, une impatience, une agitation ou une anxiété.