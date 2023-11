© Tout savoir sur les symptomatologies et prévention du diabète infantile

Le diabète de l’enfant, maladie autrefois rare chez les plus jeunes, a connu une augmentation inquiétante des cas ces dernières années. De plus, selon de récentes études internationales, on constate une hausse du risque de cette maladie.

L’augmentation des cas de diabète chez les jeunes vient principalement des facteurs liés au mode de vie. Cela inclut une faible activité physique et de mauvaises habitudes alimentaires.

C’est pourquoi, afin de continuer à prendre soin de la santé des enfants, nous allons partager ces informations précieuses. Cela pour aider les parents à détecter et à prévenir le diabète !

Signes avant-coureurs du diabète de l’enfant

Perte de poids inexpliquée : Les enfants diabétiques ont souvent plus d’appétit. Mais les enfants atteints de diabète de type 1 peuvent perdre du poids de manière significative. Cela est dû à l’incapacité de l’organisme à utiliser le glucose comme source d’énergie.

Fréquence accrue des mictions : on constate l’absence d’insuline, dans le cas du diabète de type 1, ou une insuline déficiente qui ne peut pas être utilisée, dans le cas du diabète de type 2. Cela entraîne l’accumulation de grandes quantités de glucose dans le sang que les reins ne peuvent pas filtrer.

Pour que les reins puissent éliminer le glucose dans les urines, il faut qu’il soit dissous dans de grandes quantités d’eau. Ce qui explique que les enfants souffrant de diabète urinent plus fréquemment et en plus grande quantité. C’est ce que l’on appelle la polyurie.

Soif excessive : il faut remplacer les liquides perdus par la miction ! Un enfant ayant le diabète aura excessivement soif, même la nuit. Ce que l’on appelle la polydipsie.

Fatigue ou lassitude : les enfants atteints de diabète peuvent se sentir plus fatigués que d’habitude. Ils montrent d’ailleurs des signes de fatigue, de faiblesse et de manque d’énergie. Cela peut se refléter dans leurs résultats scolaires et leurs activités quotidiennes.

Prévention de cette maladie de l’enfant

Malheureusement, on ne peut prévenir le diabète de type 1. Il vient d’une réaction auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque les cellules productrices d’insuline du pancréas.

Cependant, il existe des facteurs de risque connus qui peuvent augmenter les chances de développer cette maladie infantile. Notamment des antécédents familiaux de diabète de type 1.

Dans certains cas, des recherches sont en cours pour explorer des méthodes de prévention. Mais il n’y a pas encore de solution définitive.

Génétique : si le diabète est présent dans la famille, il est important de se faire examiner régulièrement. Cela permet de détecter et traiter le développement de la maladie.

Alimentation saine : encourager les enfants à avoir une alimentation équilibrée, riche en fruits, en légumes et en aliments pauvres en sucre, contribue à prévenir cette maladie. De plus, si l’enfant ou l’adolescent est en surpoids, il devrait consulter un nutritionniste. Ce dernier pourra l’évaluer et l’aider à atteindre ses objectifs nutritionnels face au diabète.

Activité physique : la promotion d’une activité physique régulière aide à maintenir un poids sain. Mais cela améliore également la sensibilité à l’insuline.

Être informé des symptômes du diabète de l’enfant et prendre des mesures pour le prévenir sont des étapes cruciales pour garder nos petits en bonne santé. Il est également important de passer régulièrement des examens préventifs pour éviter la maladie.

Il est important de consulter un professionnel de la santé si vous pensez que votre enfant présente des symptômes de diabète infantile.