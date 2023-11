© L’utilité méconnue du cercle sur la clé pour sortir la carte SIM de votre smartphone

La technologie évolue avec le temps. Il est évident que les Smartphones Android ont des modèles différents. Ils sont beaucoup plus longs que d’autres, ont des couleurs flashy et même un écran incurvé.

Cependant, l’un des outils toujours présents dans la boîte est la clé permettant de retirer la NanoSIM et l’emplacement MicroSD. Pourquoi cette clé a-t-elle cette forme et à quoi sert-elle ? Nous l’expliquons ici de manière simple et détaillée.

Aujourd’hui, tout est plus pratique. C’est pourquoi on livre votre appareil mobile avec cet objet avec un petit pic métallique en forme de trombone et une extrémité pointue. Sur le Smartphone, on l’utilise pour appuyer et faire sortir le plateau de la carte.

Mais cela n’explique pas pourquoi la plupart d’entre eux, ou presque, sont percés d’un trou, en forme de cercle. Ou parfois avec des contours différents.

Il est très facile d’aller sur Internet et de trouver la réponse. Quelle est la fonction du cercle sur cette petite clé et pourquoi y a-t-il un trou ? Il permet de placer l’outil de retrait du plateau SIM sur un porte-clés.

Avec cette explication, nous en déduisons qu’il s’agit d’un outil à transporter. Toutefois, qui a suffisamment besoin de cet outil pour le mettre sur son trousseau de clés ?

D’ailleurs, si vous êtes très observateur, vous vous rendrez compte qu’il existe de nombreuses formes : carrées, rhomboïdales, circulaires, entre autres. Mais toutes ont en commun d’avoir un petit trou.

Savez-vous vraiment à quoi il sert ? Nous mettons ici un terme à cette question que vous vous posez depuis des années à propos de votre smartphone Android.

À quoi sert le cercle sur la touche de mon Smartphone Android ?

Même si cette clé du smartphone a des formes variées, toutes ont un petit espace en guise de trou.

En général, les clés de téléphone portable permettant de retirer la carte SIM sont fabriquées en aluminium ou dans un autre matériau fin et flexible.

Le cercle à l’extrémité de la clé du Smartphone doit se placer sur votre porte-clés principal.

Ainsi, si vous devez retirer la carte SIM ou MicroSD de votre Smartphone, n’utilisez pas d’autre matériel pointu que celui d’origine.

N’oubliez pas que l’insertion d’aiguilles, de trombones ou d’autres objets dans votre Smartphone peut l’endommager à long terme.

Quelle est la fonction de l’encoche située au-dessus de l’écran du téléphone portable ?

De nombreuses personnes affirment qu’il s’agit d’un haut-parleur, mais elles se trompent. La fente qui s’étend au-dessus de votre smartphone joue un rôle important dans vos communications quotidiennes. C’est l’écouteur. Celui-ci est souvent assez long sur les téléphones Android, alors qu’il ne prend pas beaucoup de place sur les iPhones.

De plus, lorsque vous passez un appel, il fonctionne conjointement avec les petits trous situés en haut et en bas de votre téléphone. Toutefois, lorsque vous décidez d’utiliser le haut-parleur, la voix de votre ami ou de votre proche ne sortira pas de cette fente, mais du haut-parleur inférieur.

Quels sont les Smartphones qui passeront à Android 14 ?

Bien qu’encore en phase de test interne, le successeur d’Android 13 promet de faire un bond en avant sans changements majeurs. Les attentes sont grandes et la nouvelle version est à la porte du four avec le rafraîchissement habituel. Ce matériel arrive généralement sur le marché avec le rafraîchissement du système d’exploitation.

Android est actuellement l’un des représentants de cette stratégie. L’entreprise sort alors une version ronde chaque année avec un nom associé.

Alors que 2023 marque le début d’Android 14, il est temps de faire le point sur les nouveautés. Et ce, surtout concernant la mise à jour des Smartphones. Allons droit au but.

Cette version du système d’exploitation est actuellement en cours de développement. D’ailleurs, pour l’instant, il n’existe pas de version ouverte aux développeurs (Dev Preview) ni de version bêta. Néanmoins, nous pouvons établir un calendrier des mises à jour en analysant la stratégie habituelle de Google avec son système.