© Steam Deck, Lenovo… : les meilleurs modèles de console portable

Depuis quelque temps, les ordinateurs aux looks de console portable conçus pour le jeu sont devenus très populaires. Et les marques chinoises qui se concentraient habituellement sur le lancement de ce type de produits ont été rejointes par d’autres plus importantes. C’est notamment le cas de Valve et ASUS.

Il existe actuellement plusieurs modèles de consoles portables très intéressantes. Chez Vandal, profitant du fait que Valve a annoncé l’arrivée de la Steam Deck OLED, nous allons vous présenter ce que nous pensons être les meilleures alternatives. Et cela, en soulignant leurs plus grands avantages en fonction de ce que vous recherchez.

Steam Deck, la reine des consoles portables en termes de polyvalence et de rapport qualité-prix

Examen de la Steam Deck

Comme prévu, nous allons commencer par la Steam Deck, l’une des consoles portables de Valve (ou PC portable ou autre). Grâce à elle, ce type d’appareil est donc devenu populaire et d’autres grandes marques de matériel sont entrées sur le marché pour essayer de s’y implanter.

Les principales caractéristiques de ces consoles portables

Il s’agit d’une des consoles portables avec écran de 7 pouces (7,4 pouces sur le modèle OLED) avec 1280 x 800 pixels et 90 Hz

APUN AMD Ryzen Van Gogh

Système d’exploitation SteamOS.

Excellente prise en charge de nombreux jeux vidéo grâce au programme de vérification Deck.

Meilleur rapport qualité/prix des consoles portables.

Prix : à partir de 399 € (reconditionné) ; 419 € (standard) ou 569 € (modèle OLED).

Le ROG Ally, une puissance pure et de nombreuses possibilités d’extension

ASUS ROG Ally : essai.

Le ROG Ally d’ASUS est probablement notre alternative préférée au Steam Deck. C’est donc une véritable bête que nous avons pu tester ici chez Vandal. Elle nous semble d’ailleurs être le modèle le plus intéressant si vous recherchez de la puissance brute et des possibilités d’extension.

D’autre part, ce modèle de consoles portables et le reste de ceux que vous trouverez à partir de maintenant sont basés sur Windows. Ce qui permet de profiter plus facilement du PC Game Pass ou des boutiques au-delà de Steam, comme Epic Games Store ou Battle.net.

Les principales caractéristiques sont les suivantes

Consoles portables avec écran 7″ à 1080p et 120 Hz.

APU AMD Ryzen Z1 Extreme.

Windows 11

Logiciel ROG Armoury Crate SE pour unifier l’expérience de jeu.

La possibilité de connecter des cartes graphiques externes très puissantes.

Prix consoles portables : à partir de 699 €

Lenovo Legion Go : consoles portables dotées d’un écran plus grand et de contrôleurs semblables à ceux de la Switch

Il y a relativement peu de temps, une nouvelle marque a rejoint la scène des consoles portables. C’est Lenovo, un fabricant de matériel informatique qui, si vous connaissez sa puissance, a même racheté IBM en 2005. Il est d’ailleurs aujourd’hui un acteur majeur sur le marché des ordinateurs portables.

En termes de puissance, la Lenovo Legion utilise l’APU AMD Ryzen Z1 Extreme, le même que celui de la ROG Ally. Et ce qui nous semble se démarquer des consoles portables d’ASUS est son écran de 8,8 pouces, le plus grand dans ce type de console.

Caractéristiques principales

Consoles portables avec écran 8,8″ QHD+, 1440p, 144 Hz

APU AMD Ryzen Z1 Extreme (CPU + GPU)

Windows 11

Contrôleurs détachables de type Switch

Prix : à partir de 799

GPD Win 4, un look PSP avec clavier intégré

Il est maintenant temps de parler d’un modèle d’une entreprise classique de PC/consoles portables. GPD, un vétéran dans ce secteur a été l’un des premiers à parier sur ce type d’appareil. Et, par conséquent, il a beaucoup d’expérience dans sa création.

Dans ce cas, nous avons opté pour son modèle GPD Win 4. Il dispose d’un processeur Ryzen 5 7640U qui est très similaire à l’AMD Z1 dont nous avons parlé précédemment pour avoir une bonne puissance pour profiter de nos jeux préférés.

Caractéristiques principales

Consoles portables avec écran 6″ à 1080p et jusqu’à 60 Hz.

APU AMD Ryzen 5 7640U.

Windows 11.

Clavier intégré.

Compatible avec la carte Micro SIM.

Prix à partir de 656 €.

Consoles portables : OneXPlayer 2 Pro, une autre alternative « détachable » avec un écran plus grand

Enfin, parlons d’un autre classique du marché des consoles portables, OneX. Il a d’ailleurs récemment lancé son modèle OneXPlayer 2 Pro. Ce dernier se distingue entre autres par son grand écran de 8,4 pouces d’une résolution de 2560 x 1600 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Enfin, le OneXPlayer 2 Pro est un modèle de consoles portables qui vient d’être mis en vente. Il n’est donc pour l’instant vendu qu’aux États-Unis. Attendons donc qu’ils l’importent dans notre pays. Son prix en dollars est de 1299, il faut donc s’attendre à quelque chose de très similaire en euros.

Caractéristiques principales

Consoles portables avec écran de 8,4 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels et 60 Hz.

APU AMD Ryzen 7 7840U

Windows 11

Contrôleurs amovibles

Mode tablette

Prix à partir de 1299

Alors… quel modèle de PC/consoles portables acheter ?

Nous pensons avoir été assez clairs dans le texte. Mais, pour récapituler sur le modèle de PC de jeu de poche ou de consoles portables que nous recommandons d’acheter, nous avons deux gagnants clairs : la Steam Deck de Valve et la ROG Ally d’ASUS.

Choisissez les consoles portables de Valve pour sa polyvalence, son rapport prix/performances et ses possibilités de support et l’ordinateur portable d’ASUS pour sa force brute et ses possibilités d’extension.

Les autres modèles sont de bonnes consoles portables et constituent des choix tout à fait valables si vous recherchez certaines de leurs fonctionnalités supplémentaires, comme les manettes amovibles de type Switch ou un clavier intégré.