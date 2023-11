© Réclamez ce nouveau jeu gratuit sur Steam et gardez-le pour toujours !

Alerte aux jeux gratuits ! Le week-end vient de s’achever et cela devrait être une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Steam. En effet, la possibilité de jouer à certains titres gratuits sur la plateforme de Valve est en train de s’éteindre.

Toutefois, la boutique de jeux pour PC ne veut pas perdre de terrain. Ainsi, elle propose actuellement un jeu totalement gratuit à réclamer pour une durée limitée.

Ainsi, si vous avez un compte Steam actif, vous pourrez l’obtenir de manière gratuite et pour une durée limitée le jeu Nomad Survival. D’ailleurs, la proposition est similaire à celle d’autres titres plus réussis comme Vampire Survivor.

Une fois que vous aurez le code, il restera pour toujours dans votre bibliothèque de jeux Steam. Il s’agit d’une des promotions disponibles sur le portail Fanatical. Ainsi, vous devrez donc vous rendre sur leur page et vous inscrire à la Newsletter. Par la suite, réclamez le jeu avant jeudi prochain, le 9 novembre, date à laquelle il ne sera plus gratuit.

Nomad Survival, nouveau jeu gratuit sur Steam pour une durée limitée via Fanatical

Nomad Survival est un jeu Roguelite de Steam disponible sur Fanatical. Il se base sur les attaques automatiques, l’élimination des vagues et la gestion du temps. Vous pouvez vous attendre à devenir plus puissant à mesure que vous progressez dans chaque tentative. Cela, en améliorant vos statistiques. Le jeu se compose de vagues d’ennemis qui vous attaquent de toutes parts. Ainsi, chaque minute change le type d’ennemis qui peuvent apparaître et leur comportement prévisible.

Vous contrôlez les mouvements de votre personnage dans le jeu Steam disponible sur Fanatical. Et ce, en utilisant automatiquement les compétences disponibles pour vaincre vos adversaires. Pour monter de niveau dans ce jeu, obtenez de nouvelles compétences. De plus, gagnez suffisamment d’expérience.

N’oubliez pas d’obtenir Nomad Survival sur fanatical.com et profitez de son lien avec Steam pour l’ajouter à votre bibliothèque et obtenir un nouveau jeu gratuit pour une durée limitée avant jeudi prochain, le 9 novembre.

