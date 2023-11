© Mario Kart de DreamWorks a désormais une date, un prix et plus encore

Les fans de jeux de course et des personnages de DreamWorks ont désormais une raison supplémentaire de se réjouir. Le très attendu Mario Kart de DreamWorks a enfin annoncé son arrivée sur la célèbre console Nintendo Switch.

1. une date de lancement excitante de Mario Kart :

Après des mois d’attente, nous pouvons enfin révéler que DreamWorks Mario Kart sera disponible sur Nintendo Switch à partir de ce 3 novembre 2023. Les fans de la série Mario Kart se réjouiront alors de pouvoir participer à des courses pleines d’action et de fun. Et ce, avec leurs personnages DreamWorks préférés.

2. Prix attractif :

L’un des aspects les plus importants lorsqu’on envisage l’achat d’un nouveau jeu est son prix. Et dans le cas de DreamWorks Mario Kart sur Nintendo Switch, nous avons de bonnes nouvelles. Le jeu sera alors disponible au prix attractif de 39,99 €. Ce qui en fait donc une option abordable pour les fans de jeux de course.

À lire Le nouveau MMO de style Fortnite arrivé gratuitement chez Epic Games

3 Des modes de jeu passionnants :

Comme on peut l’attendre d’un jeu Mario Kart, DreamWorks a intégré une variété de modes de jeu passionnants. Cela, notamment pour divertir les joueurs pendant des heures. Du mode Grand Prix classique au mode Bataille stimulant, il y en a pour tous les goûts. De plus, le jeu comprendra des modes multijoueurs. Ainsi, vous pourrez affronter vos amis et votre famille dans des courses amusantes et pleines de rivalité.

4. Personnages et indices emblématiques :

Les joueurs auront la possibilité de choisir parmi une large sélection de personnages DreamWorks. Chacun ayant des capacités et des caractéristiques uniques.

Rappelons que DreamWorks All-Star Kart Racing inclura des personnages issus de films populaires. On recense « Shrek« , « Kung-Fu Panda », « How to Train Your Dragon », « Megamind » et « The Bad Guys ». Il y a alors un total de 20 personnages jouables dans ce Mario Kart.

Les courses se dérouleront sur des circuits inspirés des lieux de tournage de ces films. Le jeu proposera une intéressante mécanique d’interrupteur magique pour découvrir des raccourcis cachés. Par ailleurs, il mettra en scène des Trolls qui nous donneront des bonus et des « surprises spéciales » dans ce Mario Kart.

À lire Nintendo pourrait ramener Super Mario Bros 3 avec cet incroyable remake, nostalgie totale

Chaque personnage aura son propre kart personnalisable avec des cosmétiques et des améliorations. En outre, il est prévu de prendre en charge le multijoueur en ligne jusqu’à huit joueurs et le multijoueur en écran partagé jusqu’à quatre joueurs.

Et voici les premières images de Mario Kart, en l’absence de bande-annonce :

La Nintendo Switch a prouvé qu’elle était une plateforme capable d’offrir des expériences visuelles époustouflantes et un gameplay fluide. D’ailleurs, le Mario Kart de DreamWorks ne fera pas exception à la règle.