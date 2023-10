© Le nouveau MMO de style Fortnite arrivé gratuitement chez Epic Games

La scène des jeux en ligne est en constante évolution. Ainsi, les MMO (Massively Multiplayer Online) deviennent extrêmement populaires ces dernières années. Les amateurs de jeux vidéo cherchent toujours de nouvelles expériences. Et Epic Games a récemment ajouté un nouveau titre gratuit à son catalogue déjà impressionnant.

Epic Games est un lieu idéal pour la sortie de toutes sortes de jeux vidéo. Et pour cette raison, on peut trouver de nouvelles propositions chaque semaine. À cette occasion, la plateforme a alors donné lieu au lancement d’un spectaculaire MMO à monde ouvert. De plus, on peut le télécharger de manière totalement gratuite.

Le nouveau MMO de type Fortnite est disponible gratuitement chez Epic Games

Palia est une simulation en ligne issue de chez Epic Games, multijoueur conviviale et gratuite. Le jeu vidéo sortira le 24 octobre 2023 et dans laquelle vous explorerez un nouveau monde vibrant fait pour vous. Alors, vous y créez, cuisinez, pêchez et cultivez avec vos amis tout en vivant la vie de vos rêves. Et ce, en découvrant une aventure magique peuplée de personnages hauts en couleur.

À lire Défi visuel: vous n’avez que 8 secondes pour indiquer où se trouve le poulet

Élucidez un profond mystère sur ce qui est arrivé aux anciens humains en réapparaissant dans un monde avec d’autres joueurs. Liez-vous également d’amitié avec les Majiri locaux, apprenez leurs histoires. Nouez des relations et commencez peut-être même une histoire d’amour. N’oubliez pas aussi de rendre service à la communauté en offrant des cadeaux. Perfectionnez alors vos connaissances en matière de pêche, de chasse, d’artisanat et bien plus encore. Voilà comment fonctionne ce jeu de chez Epic Games.

Personnalisez votre personnage et construisez la maison de vos rêves

Avec des centaines d’éléments à créer et des options personnalisables, vous pouvez décorer votre terrain. Ainsi, vous allez rendre votre maison unique. Jouez seul ou rejoignez vos amis à tout moment. Découvrez un monde partagé, rempli de joueurs et de nouveaux amis, et vivez votre aventure ensemble.

Le nouveau MMO de style Fortnite chez Epic Games a réussi à captiver les joueurs du monde entier. Les raisons sont son monde virtuel épique, son gameplay addictif et sa communauté en constante expansion.

La possibilité de plonger dans un univers virtuel gratuitement attire aussi de nombreux joueurs à la recherche d’une expérience de jeu immersive.

À lire Trouvez la batte de baseball dans ce café en seulement 8 secondes, très peu y arrive

Vous recherchez une aventure en ligne excitante et que vous êtes prêt à affronter de nouveaux défis ? Alors, n’hésitez pas télécharger le nouveau MMO de style Fortnite chez Epic Games.