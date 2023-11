Les festivités de Noël approchent à grands pas et avec elles, l’excitation des cadeaux et des surprises. Cette année, les fans de Nintendo pourraient se régaler sous le sapin. En effet, la société japonaise préparerait un pack Mario Kart passionnant pour la console Switch OLED.

Nintendo pourrait surprendre avec ce pack OLED Switch Mario Kart ce noël

La Nintendo Switch OLED récemment lancée est déjà un best-seller. Elle offre une expérience de jeu améliorée grâce à son écran OLED haute résolution et ses couleurs éclatantes. Mais voilà, des rumeurs suggèrent que Nintendo aurait préparé un cadeau spécial. Ce dernier s’adresse aux amoureux de Mario Kart, l’un des jeux les plus populaires de la plateforme.

Selon des fuites, le prix de ce pack Switch OLED Mario Kart est estimé entre 310€ et 349€. De plus, il comprendra une copie physique du jeu Mario Kart 8 Deluxe. Un jeu vidéo acclamé par la critique et apprécié par des millions de joueurs à travers le monde.

À lire Mario Kart de DreamWorks a désormais une date, un prix et plus encore

Mais la vraie surprise de ce pack pourrait résider dans les extras inclus.

Selon les rumeurs, Nintendo ajouterait des accessoires exclusifs. Cela implique des volants spéciaux pour améliorer l’expérience de jeu et pouvoir profiter de Mario Kart au plus haut niveau. Ces volants seraient conçus pour s’adapter parfaitement aux Joy-Con de la Switch. Ils permettent aussi une plus grande précision et un plus grand réalisme lors de la conduite des véhicules du jeu.

Il est supposé que ce pack pourrait également inclure du contenu téléchargeable supplémentaire, comme de nouvelles pistes ou des personnages à débloquer. Ce qui ajouterait encore plus d’heures de plaisir au jeu. Ce serait sans aucun doute une belle incitation pour les fans qui ont déjà apprécié Mario Kart 8 Deluxe et qui recherchent de nouvelles émotions dans le monde des courses de karting.

Bien que Nintendo n’ait pas officiellement confirmé l’existence de ce pack Switch OLED Mario Kart, les rumeurs et les fuites ont suscité de grandes attentes parmi les adeptes de l’entreprise. La possibilité d’avoir une édition spéciale de la console, ainsi que du contenu exclusif pour Mario Kart, est une raison suffisante pour enthousiasmer tout fan de la franchise.

Avec tout cela à l’esprit

Noël pourrait être une période encore plus spéciale pour les amateurs de Nintendo et de Mario Kart. Ce pack serait le cadeau parfait pour ceux qui cherchent à élargir leur collection Nintendo Switch ou pour ceux qui n’ont pas encore vécu le frisson de la course sur les parcours fous de Mario Kart.

À lire Le nouveau MMO de style Fortnite arrivé gratuitement chez Epic Games

Ce pack promet d’offrir des heures de plaisir et d’excitation aux fans de la franchise. Cela, avec une édition spéciale de la console, des accessoires exclusifs et du contenu téléchargeable supplémentaire.

Il faudra prêter attention aux annonces officielles de Nintendo pour confirmer tous les détails. Toutefois, une chose est claire : ce Noël pourrait être inoubliable pour les amateurs de Nintendo et de Mario Kart.