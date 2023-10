© Epic Games offre ce superbe jeu à 20 euros pour une durée limitée

Epic Games permet à ses utilisateurs de télécharger gratuitement des jeux vidéo de différentes catégories. Il s’agit souvent de titres à prix élevé qui valent vraiment la peine d’être achetés. Cette fois-ci, il s’agit d’un jeu d’action dont le prix est de 20 euros. Ne manquez pas cette opportunité, vous pouvez l’obtenir via les plateformes.

Plateformes de téléchargement gratuites

Epic Games offre ce jeu à 20 € pour une durée limitée !

F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch est un jeu d’action de style metroidvania. Il combine donc exploration, combats intenses et plateformes stimulantes. Il y a six ans, la Légion de la Machine proposée sur Epic Games a donc envahi et colonisé Torch City, à l’origine habitée par des animaux.

Rayton, un ancien soldat de la guerre de résistance, y vit isolé depuis lors. Après l’arrestation forcée de son ami, Rayton récupère son poing mécanique. Il entreprend alors de se battre dans le jeu proposée sur Epic Games.

Explorez donc le monde de ce jeu de type metroidvania avec des douzaines de zones aux thèmes visuels et à la conception de niveau uniques sur Epic Games. Pour obtenir des récompenses, vous devrez d’ailleurs relever des défis de combat, d’énigme et de plateforme. Cela dans une myriade de salles, de tunnels et de raccourcis.

Maîtrisez donc le poing, la perceuse et le fouet. Changez aussi vos avantages et choisissez entre combo élevé, dégâts élevés et longue portée en fonction de la situation sur le champ de bataille. Et éliminez alors tous les ennemis en vue dans Epic Games.

F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch, GRATUIT sur l’Epic Games Store

Le jeu vidéo, qui a accumulé 80 points dans ses évaluations Metacritic, est téléchargeable gratuitement. Vous pouvez alors en bénéficier entre le 2 et le 9 novembre sur Epic Games.