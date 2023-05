76e Festival de Cannes (16 au 27 mai) : Le Palmarès

Sélection officielle

Palme d’Or : Anatomie d‘une Chute de Justine Triet

Grand Prix : The Zone Of Interest de Jonathan Glazer

Prix de La Mise en Scène : Trân Anh Hùng pour La Passion de Dodin Bouffant

Prix du Jury :Les Feuilles Mortes de Aki Kaurismäki

Prix d’interprétation masculine : Koji Yakusho dans Perfect Days de Wim Wenders

Prix d’interprétation féminine :Merve Dizdar dans Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan

Prix du Scénario : Sakamoto Yuji pour Monster de Kore-Eda Hirokazu

Caméra D’or : L’Arbre Aux Papillons d‘Or de Thien An Pham (Quinzaine des Cinéastes).

Sélection officielle UCR

Prix Un Certain Regard :How To Have Sex réalisé par Molly Manning Walker (1er film)

Prix du jury : Les Meutes réalisé par Kamal Lazraq (1er film)

Prix de la Nouvelle Voix : Augure réalisé par Baloji (1er film)

Prix d’Ensemble : Crowrã (La Fleur de Buriti) réalisé par João Salaviza & Renée Nader Messora

Prix de la Liberté : Goodbye Julia réalisé par Mohamed Kordofani

Prix de la mise en scène : Asmae El Moudir pour Kadib Abyad (La Mère de tous les mensonges).

