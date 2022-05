Cinéma / 75e Festival de Cannes (22 mai)

Sélection officielle – Hors compétition – Séance de minuit



Fumer fait tousser de Quentin Dupieux (Comédie – France – 1h20)

Après Mandibules en 2021 (mais qui aurait du sortir en 2020 sans la pandémie) et attendant Incroyable mais vrai (annoncé pour le 15 juin), Quentin Dupieux livre Fumer fait tousser. L’armada de super héros de Marvel et DC Comic n’a qu’a bien se tenir ! Désormais, elle va devoir compter avec la Tabac Force, ces cinq justiciers en combis moulantes bleues sortis d’un sentai (série japonaise comme Bioman ou Power Rangers) et capables de vous exploser en quelques secondes une tortue géante démoniaque échappée d’un kaijū eiga nippon cher à Godzilla.

Mais la Tabac Force doit faire une pause et se ressourcer au bord d’un lac pour renforcer la cohésion et recréer l’union qui a fait sa force. Malgré la menace que fait peser sur la planète Lézardin, l’empereur du Mal, le soir venu, les cinq justiciers se racontent des histoires à faire peur…

Que le film soit toujours absurde et loufoque, teinté d’humour noir, n’est pas étonnant, c’est la marque de fabrique de Quentin Dupieux. Cette fois le réalisateur, entouré d’une belle bande de comédiens (des habitués et des nouveaux), emploie les grosses ficelles, mais ça passe et c’est toujours hilarant. Fumer fait tousser s’apparente à un best of du cinéma de Dupieux, à un film à sketchs avec une succession d’histoires courtes, souvent saugrenues, d’où une construction un peu bancale.

Mais le principal défaut est que le spectateur va rester sur sa faim car il ne connaîtra pas la fin de ces petites histoires. Ainsi, entre autre, on aurait aimé savoir comment Blanche Gardin sauve les apparences après avoir passé son neveu à la déchiqueteuse, apprendre le dénouement du récit du barracuda fraîchement péché et prêt à griller, ou encore, la fin de la procédure U55… Un moindre mal, mais quand même ;o)

Fumer fait tousser de Quentin Dupieux avec Benoît Poelvoorde, Alain Chabat, Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier, Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, Oulaya Amamra, Jean-Pascal Zadi, Doria Tillier, Blanche Gardin Grégoire Ludi (Comédie – France – 1h20 – Date de sortie : à déterminer)

Philippe Descottes