Cinéma… à la télévision (Semaine du 22 au 28 mai)

D’autres retours… Comme Adieu les Cons (7 César) et Drunk (César puis Oscar du meilleur film étranger), plusieurs films se voient offrir une seconde chance en salles, comme ADN, Michel-Ange, ou Petit Vampire Avec la réouverture, le couvre-feu est à 21 heures et les dernières séances commencent entre 18h30 et 19h00 pour s’achever au plus tard à 20h45. Les gestes barrières, le respect de la distanciation physique comme le port du masque demeurent. Le placement en salle tient compte des mesures imposées pour cette première étape (j auge à 35% ).

Pour le petit écran domestique, nous vous proposons une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir), des documentaires et parfois des raretés ou des inédits.

Bons films 😉



Samedi 22 mai

– Le Dernier Vermeer de Dan Friedkin (Drame – 2020 – 2h00). En 1945, les Pays-Bas, occupés par les Alliés, règlent leurs comptes avec leurs collaborateurs présumés. Parmi les prévenus se trouve Han van Meegeren, restaurateur d’art et critique reconnu d’avant-guerre, accusé d’avoir vendu à Herman Görring un tableau inestimable de Vermeer. Avec Guy Pearce, Claes Bang, Vicky Krieps. OCS Max à 15h45

– Looper de Rian Johnson (SF – 2012 – 1h55).En 2074, dans un monde où le crime organisé règne en maître, la Mafia a mis au point un système infaillible pour se débarrasser des individus gênants. Elle expédie ses victimes dans le passé, trente ans plus tôt, où des tueurs à gages, surnommés les Loopers, ont pour mission de les supprimer… Avec Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt. Canal+Cinéma à 18h35

– Maps to the stars de David Cronenberg (Drame – 2014 – 1h50). À Hollywood, la ville des rêves, se télescopent les étoiles : Benjie, 13 ans et déjà star ; son père, Sanford Weiss, est un auteur à succès et coach des célébrités ; sa cliente est la belle Havana Segrand, qu’il aide à se réaliser en tant que femme et actrice… Avec Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack, Robert Pattinson. Sélection officielle, en compétition, Cannes 2014 . Ciné+Premier à 20h50

– Femmes entre elles de Michelangelo Antonioni (Drame – 1955 – 1h40). Clelia revient à Turin, sa ville natale, afin de diriger une maison de couture. A l’hôtel où elle loge, elle sauve la vie de Rosetta, une voisine de chambre qui tentait de se suicider… Avec Eleonora Rossi, Madeleine Fischer, Gabriele Ferzetti. France 5 à 23h55

Dimanche 23 mai

– Les Deux cavaliers de John Ford (Western – 1961 – 1h55). Guthrie McCabe, shérif de Tascosa, fait la sieste, tranquillement installé sur la terrasse du saloon de Belle Aragon, lorsqu’un groupe de cavaliers de l’armée, venant de Fort-Grant, entre dans la bourgade… Avec James Stewart, Richard Widmark, Shirley Jones.France 3 à 13h35

– Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma (Drame – 2018 – 2h00).Une île bretonne, en 1770. À peine sortie du couvent, Héloïse va être mariée, contre son gré, à un riche Milanais. On charge Marianne, une jeune peintre, de faire son portrait, mais Héloïse a toujours refusé de poser, parce qu’elle refuse ce mariage.. Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino. Prix du scénario Cannes 2019. Ciné+ Emotion à 16h50

– La poursuite impitoyable d’Arthur Penn (Drame – 1966 – 2h05). Bubber Reeves, accusé à tort d’un délit, s’évade de prison en compagnie d’un criminel. Dans Tarl, sa ville natale, petite localité du Texas, la nouvelle déchaîne les passions. Avec Marlon Brando, Robert Redford, Jane Fonda,Angie Dickinson. TCM Cinéma à 18h40

Soirée Christopher Nolan sur Ciné+Frisson :

– 20h50 : Batman begins (2004 – 2h15)

– 23h05 : The Dark Knight, le chevalier noir (2008 – 2h25)

– 01h30 : The Dark night rises (2012 – 2h40)

Soirée Jaques Audiard mais sur Arte :

– 20h55 : De rouille et d’os (Drame – 2011 – 2h00).Avec Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Armand Verdure, Céline Sallette, Corinne Masiero.

– 22h55 : Jacques Audiard, le cinéma à coeur de Pierre-Henri Gibert (Documentaire- 2021 – 55mn).

Soirée Louis de Funès sur France 2 :

– 21h05 : Le Corniaud de Gérard Oury (Comédie – 1965 – 1h50) Avec Bourvil

– 22h55 : Oscar d’Edouard Molinaro (Comédie – 1967 – 1h25) Avec Claude Gensac, Claude Rich, Agathe Natanson.



Lundi 24 mai

– Petits meurtres entre amis de Danny Boyle (Comédie macabre – 1994 -1h30).David, Alex et Juliet partagent le même appartement à Glasgow. Une chambre demeurant inoccupée, ils se mettent en quête de la louer. La recherche d’un nouveau colocataire ne se fait pas sans mal… Avec Kerry Fox, Christopher Eccleston, Ewan McGregor. Ciné+Club à 19h15

– Cessez le feu d’Emmanuel Courcol (Drame – 2016 – 1h40). 1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade et aventureuse en Afrique lorsqu’il décide de rentrer en France. Peinant à retrouver une place dans cet Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d’Hélène, professeure de langue des signes… Ave Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois. OCS Max à 20h40

– Série noire d’Alain Corneau (Policier – 1978 – 1h55). Frank Poupart, représentant d’une minable entreprise de vente par correspondance, écume les banlieues sinistres. Jeanne , sa femme, finit par le quitter. Un jour, à la recherche d’un mauvais payeur, il tombe sur une mégère qui tente de lui monnayer les charmes de sa nièce de 16 ans… Avec Patrick Dewaere, Marie Trintignant, Bernard Blier. France 5 à 20h50

– Kagemusha, l’ombre du guerrier d’Akira Kurosawa (Drame – 1980 – 2h50). À la fin du XVIe siècle, le Japon est déchiré par les guerres que se livrent les grands seigneurs féodaux. À la mort de Shingen Takeda, brutal chef de clan obsédé par le pouvoir, on installe à sa place son sosie, un brigand sauvé du supplie, afin de contenir les armées ennemies… Avec Tatsuya Nakadai, Tsutomu Yamazaki, Kenichi Hagiwara. Palme d’Or au Festival de Cannes.Arte à 20h55

– El Presidente de Santiago Mitre (Comédie dramatique – 2017 – 1h50). Hernán Blanco, le nouveau président argentin, se rend au Chili pour participer, dans une station de sports d’hiver à un important sommet portant sur la création d’une alliance pétrolifère entre plusieurs États sud-américains. Les discussions avec ses homologues laissent présager des tractations difficiles… Avec Ricardo Darin, Dolores Fonzi, Erica Rivas. Un Certain Regard Cannes 2017.Arte à 23h30

Mardi 25 mai

– Judas and the Black Messiah de Shaka King (Biographie – 2021 – 2h05).Chicago, 1968. Petit malfaiteur spécialisé dans le vol de voitures, William O’Neal se fait passer pour un agent du FBI pour commettre ses larcins. Lorsqu’il se fait coincer, le FBI propose d’effacer l’ardoise à condition qu’il devienne informateur : il sera chargé d’infiltrer les Black Panthers et de suivre de près Fred Hampton, le jeune chef charismatique du parti dans l’Illinois… Avec Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback. Inédit. Canal+Cinéma à 18h45

– Casino Royale de John Huston, Kenneth Hughes, Robert Parrish(Espionnage/Parodie – 1967 – 2h05). Sir James Bond se repose dans son château d’Ecosse. C’est alors que les quatre chefs secrets des grandes puissances le supplient d’accomplir une dernière mission. Pour le convaincre, ils font sauter sa demeure. Parodie de 007 avec David Niven, Peter Sellers, Orson Welles et Ursula Andress. Un James Bond non officiel. OCS Géants à 20h40

– Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret (Drame romantique – 2020 – 2h00). Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François, lequel doit s’absenter pour le travail. Elle se retrouve donc seule pour accueillir Maxime, un cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne, Emilie Dequenne. Canal+ à 21h00.



Mercredi 26 mai

– Citoyens du monde de et avec Gianni Di Gregorio (Comédie dramatique -2019 – 1h30).Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le Professeur, qui a enseigné le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe sera plus verte et leur pouvoir d’achat plus conséquent… Avec également Giorgio Colangeli, Ennio Fantastichini, Alessandro Bernardini. Canal+Cinéma à 19h05

– Deux de Filippo Meneghetti (Drame – 2020 – 1h35).Alors qu’elle vit en couple avec Nina depuis de longues années, Madeleine n’a toujours pas révélé son homosexualité à ses deux enfants, Anne et Frédéric, âgés d’une quarantaine d’années. Avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker. OCS City à 20h40

– Une Affaire de famille d’Hirokazu Kore-eda (Drame – 2018 – 1h55). Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu’elle comprend que ses parents la maltraitent.Avec Kirin Kiki, Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka. Palme d’Or au Festival de Cannes. Arte à 21h00.

Jeudi 27 mai

– Un illustre inconnu de Matthieu Delaporte (Drame – 2013 – 1h55).Invisible et solitaire, Sébastien Nicolas, agent immobilier, a pour habitude et nécessité de copier l’apparence, la personnalité et la vie d’inconnus qui croisent son chemin et qu’il réinterprète en prenant parfois des risques. Avec Mathieu Kassovitz, Marie-Josée Croze, Eric Caravaca. Ciné+Frisson à 18h55

– A most violent year de J.C. Chandor (Drame – 2014 – 2h05). New York, au coeur de l’hiver 1981. Meurtres, cambriolages, car jacking, pègre… la violence gangrène la ville. Immigré mexicain à la tête d’une entreprise de transport de pétrole, Abel Morales croit toujours au rêve américain. Il peut compter sur le soutien d’Anna, sa femme, fille d’un truand de Brooklyn… Avec Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo, OCS City à 20h40



Vendredi 28 mai

– Silver de Phillip Noyce (Thriller – 1993 – 1h45).Une femme tombe d’un balcon situé aux étages supérieurs d’un building de Manhattan et se tue. En l’absence de témoignage, la police conclut à un accident. Directrice de collection chez un grand éditeur, la belle Carly Norris, en mal de logement, récupère l’appartement… Avec Sharon Stone, William Baldwin, Tom Berenger. OCS Choc à 20h40

– Romances et confidences de Mario Monicelli (Comédie dramatique – 1977 – 1h45). Giulio, la cinquantaine, est ouvrier dans une usine et délégué syndial. Il est l’heureux époux de la belle Vincenzina dont il a également un enfant. Mais un jour le jeune et beau Giovanni fait irruption dans leur vie… Avec Ugo Tognazzi, Ornella Muti, Michele Placido. Ciné+Classic à 20h50.

– Sacrées sorcières de Robert Zemekis (Fantastique – 2020 – 1h45). États-Unis, 1968. À la mort de ses parents, Bruno, 8 ans, est recueilli par sa grand-mère. Patiemment, celle-ci le sort de son chagrin. Mais une menace plane. Bientôt, Bruno tombe nez à nez avec une maléfique sorcière, de celles qui détestent les enfants et les transforment en animal Avec Anne Hathaway, Stanley Tucci, Chris Rock. Canal+ à 21h00

Quelques films d’animation

Samedi 22 mai

–Le Manoir magique de Ben Stassen et Jeremy Degruson (2013 – 1h25). Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il trouve refuge dans un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité… Ciné+Famiz à 19h25

– Le Chat potté de Christopher Miller (2011 – 1h30).Le légendaire félin, et non moins redoutable séducteur, se retrouve embarqué dans un périple riche en rebondissements, avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de velours et Humpty Alexandre Dumpty, véritable «cerveau» de l’opération. Ciné+Famiz à 20h50

Dimanche 23 mai

– Vice-versa de Pete Docter, Ronnie Del Carmen (2015 – 1h50). La petite Riley vient de naître et déjà, tout un tas d’émotions se bousculent dans son petit cerveau. Dans ce quartier général, se côtoient mesdames Joie et Tristesse, messieurs Colère et Peur, sans oublier mademoiselle Dégoût… M6 à 21h05

Vendredi 28 mai

– La Reine soleil de Philippe Leclerc (2005 – 1h15). Egypte antique, 18e dynastie. Akhesa, ravissante princesse de 14 ans, est loin d’imaginer qu’elle régnera un jour sur l’Égypte… Lorsque son aventure commence, l’impétueuse jeune fille se rebelle contre son père, le pharaon Akhenaton. Gulli à 21h00



Des Séries…

– Mare of Easttown.Série policière portée par Kate Winslet. Saison 1 – Ep 6/7. OCS City, lundi 24 mai à 21h45

– Maroni, le territoire des ombres– Saison 2 – Ep 4 à 6/6. Arte, jeudi 27 mai à 20h55

Sur Arte.tv :

– House of Cards la série anglaise originale signée Andrew Davies. Saisons 1, 2 et 3 (3×4 épisodes)

– Fleming – L’homme qui voulait être James Bond. La jeunesse aventureuse de Ian Fleming, agent des services secrets britanniques, et futur « père » de James Bond. Minisérie anglaise de 4 épisodes.

Toujours sur Arte.tv, mais côté cinéma : quatre longs métrage de Carlos Saura à (re)découvrir, une thématique Sexe, amour et séduction avec cinq films d’amour et d’esprit et une autre sur L’art d’aimer avec le cinéma d’Emmanuel Mouret (en cinq longs).

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Les programmes de TV5 Monde

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes