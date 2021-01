Cinéma… à la télévision (Semaine du 16 au 22 janvier)

Du Cinéma et des films malgré tout…

Il y a des films francophones (10 longs, 10 courts, une compétition, 13 films hors compétition, des thématiques), il y a des jurys, il y aura du public, il dure un mois… c’est bien un Festival de Cinéma, mondial qui plus est, même s’il est ligne ! Ce vendredi commence en effet (et jusqu’au 15 février), la 11e édition de MyFrenchFilmFestival . Certains films sont déjà sortis en France malgré la pandémie, mais d’autres sont inédits. Les courts-métrages devraient être proposés gratuitement et les longs-métrages accessibles à l’unité pour 1,99 € (ou 7,99 € le pack).

Mardi soir, en direct sur Canal+ (à 20h, en clair), 26e Cérémonie des Lumières de la Presse Internationale . 35 films (dont sept coproductions internationales) auront été soumis au vote final des académiciens, les correspondants de la presse internationale en France, représentant 36 pays.

Du côté du petit écran et des deux principaux bouquets de l’Hexagone, les lendemains de fêtes sont difficiles avec un gros coup de mou dans la programmation qui (re)sert du réchauffé et parfois du second choix. Pas forcément indigeste, mais les Abonné(e)s attendent quand même plus. Nous vous proposons malgré tout une nouvelle sélection de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.

Enfin, n’oubliez pas d’aller faire un tour du côté des plateformes gratuites de TV5Mondeplus.com , France.tv (1er films, 100% réalisatrices) ou Arte.tv (qui vous propose notamment de découvrir le cinéma d’Emmanuel Mouret ou d’Aki Kaurismaki, ou encore de voir 12 des 36 courts métrages sélectionnés pour les César 2021).

Bons films 😉



Samedi 16 janvier 2021

– Carol de Todd Haynes (2015 – 1h55). New York, au début des années 1950. À la veille de Noël, Therese s’active dans le rayon jouets du grand magasin où elle travaille. C’est là que Carol Aird déambule à la recherche d’un cadeau pour sa fille. Puis elle oublie ses gants sur le comptoir ; un oubli qui donne bientôt l’occasion aux deux femmes de se revoir. Drame avec Cate Blanchett et Rooney Mara. Festival de Cannes 2015 .Ciné+Emotion à 18h55

– Hudson Hawk gentleman et cambrioleur de Michael Lehmann (1991 – 1h35)Après dix ans passés derrière les barreaux, le célèbre gentleman cambrioleur Eddie Hawkins, alias Hudson Hawk, sort de prison et décide de prendre sa retraite. Mais il est kidnappé par les Mayflower, un couple de milliardaires excentriques… Comédie d’aventures loufoque avec Bruce Willis et Andie McDowell. OCS Géants à 20h40

– Aviator de Martin Scorsese (2005 – 2h45). Héritier d’une des plus grandes fortunes du Texas, Howard Hughes rompt avec sa famille pour réaliser le premier de ses rêves : devenir producteur. Menant de front sa tumultueuse carrière cinématographique, la gestion de ses entreprises et d’innombrables conquêtes amoureuses, Hughes signe plusieurs records de vitesse et accomplit un spectaculaire tour du monde en 3 jours.Biographie avec Leonardo Di Caprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale. Cine+Premier à 20h50

Rendez-vous en soirée avec Roger Corman et Vincent Price sur Ciné+Classic

– 20h50 : La tombe de Ligeia (1965 – 1h20). En 1861, Verden Fell enterre sa femme Ligeia dans le cimetière situé près de l’église. L’athéisme de la défunte sera la conséquence d’étranges événements dans le cimetière. Un jour, Lady Rowena fait une chute de cheval tout près de cette tombe. Dès lors, sa vie bascule… Horreur. Avec également Elizabeth Shepherd, et Derek Francis.

– 22h10 : Roger Corman, le Pape du pop cinéma (2020 – 0h50. Documentaire. Portrait d’un cinéaste (et producteur) qui a tracé sa voie hors des sentiers battus mais tambour-battant, à l’éclectisme remarquable et au flair incomparable quand il s’agit de reconnaître le talent.

– 23h00 : Le Masque de la mort rouge (1964 – 1h25). Au XIIe siècle, l’Italie est en proie à une épidémie de peste. Le prince Prospero, adorateur de Satan, se retire dans son château avec Juliana, sa maîtresse, et une jeune fille nommée Francesca dont il retient prisonniers le père et le fiancé. Le château résonne d’inquiétants bruits d’orgies et de meurtres… Horreur avec Hazel Court et Jane Asher.

Dimanche 17 janvier

– La Belle équipe de Julien Duvivier (1936 – 1h45). Cinq ouvriers chômeurs parisiens – Jean, Charles, Raymond, Jacques et un étranger menacé d’expulsion, Mario – gagnent le gros lot à la Loterie nationale. Jean propose de placer cet argent en commun dans l’achat d’un vieux lavoir qu’ils transformeront en guinguette… « Quand on s’promène… » Drame avec Jean Gabin, Charles Vanel, Raymond Aimos,Viviane Romance. France 3 à 13h35

– La Rivière de Mark Rydell (1989 – 2h00). Tom Garvey n’a qu’une seule chose qui lui tienne à coeur : sa terre. Il a eu bien du mal à l’acquérir et il se bat comme un lion afin de pouvoir la conserver. Mais cette année, la malchance semble s’acharner sur lui lorsque la rivière sort de son lit et inonde les récoltes… Drame paysan réaliste porté par l’interprétation de Mel Gibson et Sissy Spacek. OCS Géants à 16h20

– Masters and commanders de Peter Weir (2003 – 2h20). En 1805, pendant les guerres napoléoniennes. Le capitaine Jack Aubrey, l’une des figures les plus brillantes de la Marine royale britannique, est respecté et admiré par ses officiers et ses matelots… Epopée maritime avec Russell Crowe, Paul Bettany. Arte à 20h55

– Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet (2003 – 2h10). Mathilde, une jeune boiteuse, refuse de croire que son amoureux est mort à la guerre. Forte de cette intuition, elle mène son enquête et recueille des indices qui vont l’amener à découvrir ce qui s’est passé… Drame avec Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Dominique Pinon, Ticky Holgado. France 2 à 23h05

Lundi 18 janvier

– Outland…Loin de la terre de Peter Hyams (1981 – 1h45). William T. O’Niel accepte le poste de shérif de la station de forage minier Con-Am 27 sur l’un des quatre satellites de la planète Jupiter, Io. Une série d’incidents meurtriers éveille peu à peu son attention sur le comportement des ouvriers… SF avec Sean Connery et Peter Boyle. TCM Cinéma à 19h05

– Tous les matins du monde d’Alain Corneau (1991 – 1h40). Au soir de sa vie, en proie à un doute artistique, Marin Marais, célèbre musicien et compositeur à la cour de Louis XIV, se souvient de son maître dans l’art de la viole de gambe, l’intransigeant Monsieur de Sainte-Colombe… Drame avec Guillaume et Gérad Depardieu, Jean-Pierre Marielle , Carole Richert, Anne Brochet…et la viole de gambe ! France 5 à 20h50

– Perdrix d’Erwan Le Duc (2018 – 1h35). Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans son existence de l’insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers et celui de sa famille. Comédie avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant, Nicolas Maury. Ciné+Club à 20h50.



Mardi 19 janvier

– 26e Cérémonie des Lumières de la presse internationale (1h00). Cette cérémonie récompense les meilleurs films français sortis en 2020. Canal+ à 20h00

– La Vérité de Hirokazu Koreeda (2019 – 2h05).Fabienne, star du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mémoires de cette actrice adulée incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation Comédie dramatique avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke. Le 1er film du cinéaste japonais tourné en France. Canal+ à 21h00

– The Social Network de David Fincher (2010 – 2h00). Un soir de 2003, Mark Zuckerberg, étudiant à Harvard et expert en informatique, s’installe devant son ordinateur et se met à travailler avec frénésie sur une nouvelle idée, autour du développement de programmes et de blogs… Avec Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield. TCM Cinéma à 20h50

– Les Misérables de Ladj Ly (2019 – 1h40).La France vient de remporter la Coupe du monde de football, le pays exulte, les cités sont en liesse. Pourtant, Stéphane, un jeune policier venu de Cherbourg et qui vient d’intégrer la BAC de Montfermeil, découvre une réalité bien différente… Drame avec Damien Bonnard, Alexis Manenti et Djibril Zonga . Prix à Cannes. Canal+Cinéma à 21h00

– Sugar Man de Malik Bendjelloul (2012 -) Au début des années 70, Sixto Rodriguez enregistre deux albums sur un label de Motown. C’est un succès critique, mais un piteux échec commercial. Plus personne n’entendit parler de Rodriguez. Sauf en Afrique du Sud… Documentaire sur l’étonnant destin de Sixto Rodriguez . OCS City à 22h40.

Mercredi 20 janvier

– Les Princes de Toni Gatlif (1982 – 1h35). Dans la cité HLM d’une banlieue en ruines vit une communauté gitane. Nara, qui a chassé sa femme Miralda parce qu’elle avait défié la loi du clan en prenant la pilule, habite avec sa vieille mère et sa fille dans un appartement-clapier. Il a tendance à ignorer les convenances sociales, ce qui lui vaudra de sérieux ennuis. Drame avec Gérard Darmon, Muse Dalbray, Céline Militon, Concha Tavora. Ciné+Club à 18h55

– Les Chasseurs de scalps de Sydney Pollack (1968 – 1h40).Western. Joe Bass est un trappeur illettré qui se heurte à une bande d’Indiens kiowa. Ces derniers obligent Bass à échanger ses fourrures contre un esclave éduqué, un certain Joseph Winfield Lee… Avec Burt Lancaster, Shelley Winters, Telly Savalas, Ossie Davis, OCS Géants à 20h40

– Border de Ali Abbasi (2018 – 1h45). Agent des douanes à l’aéroport de Stockholm, Tina est une femme malpropre au faciès repoussant, d’un autre âge. Mais elle possède un sens de l’odorat surdéveloppé qui lui permet de détecter les substances illicites dissimulées dans les bagages des voyageurs… Comédie dramatique fantastique découverte à Cannes en 2018. Ciné+Club à 20h50

Jeudi 21 janvier

– La Messe est finie de et avec Nanni Moretti (1985 – 1h35). Revenant d’une lointaine province, le curé Don Giulio se retrouve à la tête d’une petite paroisse de la banlieue romaine où il a grandi. Mais l’église est désertée par les fidèles et abandonnée par Antonio, l’ancien prêtre qui a préféré le mariage et la vie de famille. Avec Margarita Lozano, Ferrucio De Ceresa, Enrica Maria Modugno. Ciné+Club à 18h35

– La Baie des Anges de Jacques Demy (1963 – 1h20). Initié par un collègue, Jean Fournier, un employé de banque découvre l’exaltation des jeux d’argent au casino d’Enghien. Contre l’avis de son père, il part en vacances à Nice, décidé à y assouvir sa nouvelle passion. Au casino, il rencontre Jackie Demestre, une belle femme blonde. Avec Jeanne Moreau, Claude Mann, Paul Guers. Ciné+Classic à 20h50

– Notre Dame du Nil d’Atiq Rahimi (2019 – 1h30).Drame avec Pascal Greggory, Clariella Bizimana, Amanda Mugabekazi. Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique «Notre-Dame du Nil», perché sur une colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite du pays. En passe d’obtenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir, les mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes… Canal+Cinéma à 20h50

– Impitoyable de et avec Clint Eastwood (1992 – 2h10). Western. Dans le Kansas, dans les années 1880. William Munny avait jadis la réputation d’un tueur impitoyable. Ses forfaits innombrables en firent l’un des hors-la-loi les plus célèbres du vieil Ouest. Mais, depuis onze ans, Munny a raccroché ses armes et s’est converti en un paisible fermier… Avec également Gene Hackman, Morgan Freeman et Richard Harris. France 3 à 21h05



Vendredi 22 janvier

– Paradise Beach de Xavier Duringer (2018 – 1h30).Une équipe d’anciens braqueurs est arrivée au paradis : Phuket, en Thaïlande. Désormais commerçants, ils coulent des jours heureux. Jusqu’au jour où le diable débarque : Mehdi, condamné à quinze ans de prison, vient récupérer sa part du gâteau… Thriller avec Sami Bouajila, Tewfik Jallab, Hugo Becker, Seth Gueko, Mélanie Doutey. Ciné+Frisson à 19h20

– Angels of chaos de Stephen McCallum (2017 – 1h29). Chez les Copperheads, un gang de Bikers extrêmement redouté, la Loyauté est essentielle. Depuis que Knuck, leur leader, est en taule, c’est Paddo qui fait fructifier les intérêts du clan. Policier. Inédit. OCS Choc à 20h40

– Bad Lieutenant d’Abel Ferrara (1992 – 1h32). Un flic pourri et drogué accumule les dettes. Lorsqu’une nonne est violée par deux hommes dans une église, celle-ci place une récompense sur la tête des deux criminels. Le Lieutenant décide de rechercher les criminels… Policier et « descente aux enfers » avec Harvey Keitel. OCS Choc à 22h17

Une sélection de films d’animation :

Samedi

– La Reine soleil de Philippe Leclerc (2005 – 1h15). Egypte antique, 18e dynastie. Akhesa, ravissante princesse de 14 ans, est loin d’imaginer qu’elle régnera un jour sur l’Égypte… Lorsque son aventure commence, l’impétueuse jeune fille se rebelle contre son père, le pharaon Akhenaton. Gulli à 23h45

Dimanche

– Tintin et le Temple du Soleil d‘Eddie Lateste (1969 – 1h20). En glissant le bracelet de la momie de Rascar Capac autour de son poignet, le professeur Tournesol commet un sacrilège. Il est alors kidnappé et emmené en Amérique du Sud. Tintin et ses amis partent à sa recherche… Gulli à 13h30

Mardi

– Deep de Julio Soto Gurpide (2017 – 1h30). Pour sauver la dernière colonie de poissons vivant dans les abysses, une petite pieuvre et ses amis, la crevette et le poisson pêcheur, s’engagent dans un périlleux voyage. Ciné+ Famiz à 18h10

– Le cinéma d’animation en France d’Alexandre Hilaire (2019 – 1h00). Documentaire. Le cinéma d’animation se prête à toutes les techniques, à toutes les inventions et à tous les formats : du papier découpé à la 3D, du dessin animé à la motion capture, de la peinture animée au volume. Florence Miailhe, Christian Volkman, Benjamin Renner et d’autres réalisateurs présentent leur travail et leurs démarches singulières.Ciné+ Famiz à 19h45

Mercredi

– Jacob et les chiens qui parlent d‘Edmunds Jansons (2019 – 1h10). Avec l’aide des chiens qui parlent, Jacob et sa cousine Mimi vont tenter de sauver un quartier de la destruction. Animation 2D et papier découpé. Ciné+Famiz à 12h20

– Léo et les extraterrestres de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack (2018 – 1h25). Ado solitaire, Léo vit seul avec son père, ufologue sacrément lunaire. Un jour, un Ovni avec à son bord trois gentils extraterrestres atterrit tout près de chez eux. Léo sympathise avec ces drôles de zozos à la recherche d’un nubbi dubbi…Ciné+Famiz à 13h30

Vendredi

– Bigfoot Junior de Jeremy Degruson, Ben Stassen (2017 – 2h05).Lorsqu’il se met en tête de retrouver son père qu’il n’a jamais connu, Adam, 13 ans, est loin de se douter de l’ampleur de sa quête. Car l’ado plutôt réservé n’est autre que le fils du célèbre Bigfoot ! Depuis des années, la créature légendaire se terre dans la forêt pour se protéger, lui et sa famille, des terribles desseins de la société HairCo… Gulli à 18h05

– Le voyage de Ricky de Toby Genkel et Reza Memari (2017 – 1h24).Un petit moineau se prend pour une cigogne et entreprend un long voyage vers l’Afrique.France 4 à 21h05

A noter que la plateforme France.tv propose en accès libre et gratuit six longs métrages d’animation, dont Jean de la Lune et La Jeune fille sans mains.

De leur côté, les Abonnée(e)s d’OCS n’ont que l’embarras du choix avec une importante sélection de longs métrages mais aussi de séries d’animation (Jeunesse)

Des Séries

– Perry Mason. En 1932 à Los Angeles, au sortir de la Grande Dépression. L’avocat Perry Mason enquête sur l’enlèvement d’un enfant dans une ville rongée par le crime et la corruption. Saison 1 – Ep 5 & 6/8. OCS Choc, samedi 16 janvier à 20h40

– Chernobyl. Redif. L’histoire vraie de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Saison 1. Ep. 1 à 3/5 OCS Choc, dimanche 17 janvier à 17h30

– Chernobyl. Redif. Saison 1. Ep. 4 et 5/5. OCS Choc, lundi 18 janvier à 20h40

– Ovni(s). 1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée lorsque sa fusée explose au décollage. Alors qu’il pensait avoir touché le fond, il est muté à la tête d’un bureau d’enquête spécialisé sur les ovnis… Canal+, lundi 18 janvier à 21h05.

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

