Cinéma… à la télévision (Semaine du 9 au 15 janvier)

A la revoyure les réouvertures. Les centres commerciaux, les galeries marchandes et les lieux de cultes restent ouverts. Cependant, pour le « non essentiel », ce jeudi 7 janvier, un grand pas a été franchi : « Ce qui est fermé reste fermé » a-t-il été déclaré Rendez-vous est pris le 20 janvier (2021) pour ce qui est de la réouverture des salles de cinéma (des théâtres et des salles de spectacle), avec « la clause revoyure, épisode 2 » qui envisagera « la possibilité et les conditions d’une reprise de l’activité à partir de début fé­vrier »…

En attendant nous vous proposons une nouvelle sélection de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits…

Bons films 😉



Samedi 9 janvier 2021

– Tunnel de Kim Seong-hun (2016 – 2h00). 7 juillet, 14h50. Tous les regards sont rivés sur les chaînes d’informations. Le Hado, un gigantesque tunnel autoroutier, vient de céder sous le poids de la montagne qu’il traverse. Sur place, c’est le chaos… Thriller. OCS Choc à 12h25

– Aux frontières de l’aube de Kathryn Bigelow (1987). Fantastique/Horreur avec Adrian Pasdar et Jenny Wright. Caleb, un jeune fermier de l’Oklahoma, rencontre la belle Mae. Il tente de la séduire et obtient d’elle un baiser…morsure ! Le premier long-métrage en solo (méconnu) de la réalisatrice de Démineurs et Détroit qui s’essaie au film de vampire. TCM Cinéma à 20h50

– L’Envolée de Riley Evans (2019 – 1h20). Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent absent. C’est une gymnaste douée qui s’entraîne intensément pour sa première compétition. Lorsqu’un demi-frère plus âgé apparait une nuit sur le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille. OCS City à 22h30

Nuit Georges Méliès sur Arte (Samedi/dimanche)

0h30 : Le mystère Méliès d’Eric Lange et Serge Bromberg (2020 – 0h59) L’abracadabrante histoire du génial Georges Méliès (1861-1938), fils d’un fabricant de chaussures…

Le documentaire sera suivi de la diffusion de plusieurs films de Georges Méliès (jusqu’à 2h55). A voir également sur la plateforme Arte.tv



Dimanche 10 janvier

– La rivière de nos amours d’Andre De Toth (1955 – 1h25) Western. Vers 1870, près de Fort Laramie, les Sioux de Nuage Rouge refusent de laisser passer les convois d’émigrants à travers leur territoire. Ils s’opposent ainsi à la recherche de mines d’or qui attirent des aventuriers… Avec Kirk Douglas, Elsa Martinelli et Walter Matthau. OCS Géants à 11h20

– Le Cave se rebiffe de Gilles Grangier (1961 – 1h40). Comédie policière avec le duo Bernard Blier, Jean Gabin. France 3 à 13h35

– La Guerre est finie d’Alain Resnais (1965 – 2h00). Drame. Membre du Parti Communiste espagnol, Diego vit en France depuis l’arrivée au pouvoir de Franco. De retour de mission de l’autre côté des Pyrénées, il est désormais sceptique quant aux chances de succès des formes traditionnelles de lutte… Avec Yves Montand, Geneviève Bujold, Ingrid Thulin et Michel Piccoli. Ciné+Classic à 13h50

– L’Affaire Thomas Crown de Norman Jewison (1968 – 1h40).Il est beau, intelligent et riche. L’homme d’affaires Thomas Crown a tout pour lui. Mais il s’ennuie. Alors il décide de commettre un hold-up dans une grande banque de Boston. Pour l’adrénaline… Avec Steve McQueen, Faye Dunaway et la B.O. signée Michel Legrand ! OCS Géants à 20h40

– 3 Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh (2017 – 1h55). Dans la ville d’Ebbing (Missouri), sept mois après le viol et le meurtre de sa fille, Mildred Hayes décide de réagir car la police n’a obtenu aucun résultat et ne semble pas vouloir faire progresser l’enquête… Drame avec Frances Mac Dormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell. France 2 à 21h05

Après-midi avec Gian Maria Volonte sur Ciné+Classic

– 15h55 : Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon d’Elio Petri (1970 – 1h52). Policier/Politique. B.O. Ennio Morricone

– 17h40 : Le Cercle rouge de Jean-Pierre Melville (1970 – 2h15). Policier.Le commissaire Mattei, de la brigade criminelle, est chargé de convoyer par le train Vogel, un détenu. Delon, Montand et Bourvil sont aussi de la partie !



Lundi 11 janvier

– Factory de Yuri Bykov (2018 – 1h50).Révoltés par la vente frauduleuse de leur usine, des ouvriers décident de kidnapper le propriétaire des lieux. A leur tête se trouve «Le Gris», un ancien des forces armées. Drame/policier avec Andrey Smolyakov, Denis Shvedov. Sélection du Festival du Film policier de Beaune 2019. Canal + Cinéma à 19h05

– Et au milieu coule une rivière de Robert Redford (1989 – 2h05). Norman et Paul MacLean naissent au début du siècle dans une bourgade paisible du Montana. Fils de pasteur, leur enfance se déroule sous le signe de la religion presbytérienne… et de la pêche à la mouche, où ils suivent leur père chaque dimanche après-midi. Avec Brad Pitt, Craig Sheffer, Tom Skerritt, Brenda Blethyn, Emily Lloyd. France 5 à 20h50

– Monsieur Klein de Joseph Losey (1976 – 2h00). Paris, 1942. Le marchand d’art Robert Klein profite pleinement des lois antijuives de Vichy, achetant à vil prix leurs trésors à ceux qui cherchent à fuir. Autour de lui, dans une ville assourdie par le couvre-feu et la peur, on isole, on surveille, on arrête… Drame avec Alain Delon, Jeanne Moreau , Suzanne Flon, Juliet Berto, Michael Lonsdale . Arte à 20h55

– La Bride sur le cou de Roger Vadim (1965 – 1h30). Sophie, un jeune et joli top model, apprend que Philippe, son ami photographe et mondain, veut la quitter pour une riche Américaine, Barbara. Résolue à le reconquérir, elle attise sa jalousie. Comédie avec Brigitte Bardot, Claude Brasseur , Mireille Darc , Joséphine James, Michel Subor. TV5 Monde à 22h30

Mardi 12 janvier

– Slumdog Millionaire de Danny Boyle (2007 – 1h55). Mumbai, années 2000. Porteur de thé dans un centre d’appels et, depuis peu, svedette nationale en passe de remporter la cagnotte du «Qui veut gagner des millions ?» indien, Jamal Malik, 20 ans, subit un interrogatoire musclé dans un commissariat… Comédie dramatique avec Dev Patel, Anil Kapoor, Freida Pinto, Ayush Mahesh. Ciné+Emotion à 18h50

– Vipère au poing de Philippe de Brocca (2004 – 1h40). En 1922, Jean Rezeau et son frère aîné vivent heureux à La Belle Angerie, le château de famille. La mort de leur grand-mère provoque le retour d’Indochine de leurs parents et sonne le glas de leur enfance… Paule Rezeau, leur mère, est la digne héritière des sorcières de contes de fées… Avec Catherine Frot, Jules Sitruk, Jacques Villeret.D’après Hervé Bazin. Ciné+Famiz à 20h50

– Payback de Brian Helgeland (1999 – 1h40). Policier. Poussé par son épouse Lynn, Porter, gangster de petite envergure, accepte de faire équipe avec un redoutable malfrat, Val Resnick, pour préparer un hold-up contre la mafia chinoise. Menée de mains de maître, l’opération ne rapporte pourtant pas la somme escomptée… Avec Mel Gibson, Maria Bello, James Coburn. TCM Cinéma à 20h50

Mercredi 13 janvier

– Séraphine de Martin Provost (2008 – 2h05). Drame avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur. En 1912, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde, premier acheteur de Picasso et découvreur du douanier Rousseau, loue un appartement à Senlis pour écrire et se reposer de la vie parisienne. Il prend à son service une domestique, Séraphine Louis, 48 ans, une femme très simple et un peu mystique. Il découvre qu’elle est aussi peintre… Récompensé par 7 César ! Ciné+Club à 20h50

– La Reine du Mal d’Oliver Stone (1974 – 1h30). Un écrivain spécialisé dans l’épouvante voit trois de ses personnages débarquer alors qu’il est en week-end avec sa famille et des amis. Horreur avec Jonathan Frid, Martine Beswick, Joseph Sirola, Christina Pickles. Il s’agit bien du réalisateur de JFK ou de Snowden ! Son 1er long métrage. Ciné+Club à 22h50

– Buenos Aires 1977 d’Israel Adrian Caetano (2007 – 1h40).Des agents au service du gouvernement militaire argentin font irruption chez Claudio Tamburrini. Après une série d’accusations sans fondement et un bref et violent interrogatoire, il est amené de force à la «maison seré», un centre de détention. Drame avec Rodrigo de la Serna, Pablo Echarri et Nazareno Casero. OCS City à 22h50.



Jeudi 14 janvier

– Madame Henderson présente de Stephen Frears (2004 – 1h40). Londres, 1937. Laura Henderson vient tout juste d’enterrer son cher époux et… elle s’ennuie à mourir. Que faire de sa vie quand, à soixante-neuf ans, on est riche, en bonne santé et qu’on ne cultive aucun goût excessif pour la nostalgie ? A la surprise générale, Mme Henderson décide d’acheter un théâtre au coeur de Soho… Comédie avec Judi Dench, Bob Hoskins, Kelly Reilly. Ciné+Emotion à 19h10

– Revenir de Jessica Palud (2019 – 1h15). C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, qui ne reviendra plus, sa mère, qui est en train de l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais été possible. Il retrouve tout ce que qu’il a fui il y a douze ans… Drame avec Niels Schneider et Adèle Exarchopoulos. OCS City à 20h40

– No Country for Old Men de Joel et Ethan Coen (2007 – 2h00). À la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue ont remplacé les voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette abandonnée, cernée de cadavres, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce drame…Thriller avec Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson. France 3 à 21h05

Vendredi 15 janvier

– Scorpio de Michael Winner (1973 – 1h49).Cross travaille depuis des années pour la CIA. Il est l’un des rares à avoir déjoué tous les pièges de la Guerre froide. Durant son service, il a tout appris à son jeune collègue français, Jean Laurier. Mais depuis peu, il constate que sa hiérarchie se montre distante. Espionnage avec Burt Lancaster et Alain Delon. OCS Géants à 20h40

– I See you d’Adam Randall (2019 – 1h40).L’inspecteur Greg Harper vit un moment compliqué. Alors qu’il traverse une crise avec son épouse et que son fils ado est en pleine rébellion, il est chargé d’enquêter sur la disparition d’un jeune garçon présentant de forts similitudes avec une affaire résolue il y a 15 ans. Drame/Crime avec Helen Hunt, Jon Tenney, Judah Lewis. Ciné+Frisson à 20h50

– The King of New York d’Abel Ferrara (1990 – 1h40). A peine sorti de prison, Frank White, gangster cynique aux allures de dandy, reprend ses activités criminelles.Il décide de liquider tous ses concurrents dans le trafic de drogue… Policier avec Christopher Walken, David Caruso, Larry Fishburne, Wesley Snipes. OCS Choc 22h10

Soirée avec Leornardo DiCaprio sur Ciné+Premier :

– 20h50 : Mensonges d’Etat de Ridley Scott (2008 – 2h05). Espionnage avec également Russell Crowe, Oscar Isaac, Ali Suliman et Golshifteh Farahani,

– 22h55 : J.Edgar de Clint Eastwood (2011 – 2h15). Biographie sur le patron du FBI. Avec également Josh Hamilton, Geoff Pierson et Naomi Watts.



Une sélection de film d’animation :

Samedi

– Minuscule, la vallée des fourmis perdues d’Hélène Giraud, Thomas Szabo (2013 – 1h30). Dans une paisible vallée verdoyante, les insectes vivent en parfaite harmonie. Mais les restes d’un pique-nique après un orage déclenchent bientôt la convoitise. Une fourmi noire pénètre dans une boîte à sucres et rencontre une jeune coccinelle avec laquelle elle se lie d’amitié… OCS Max à 12h05

– Minuscule 2 – Les mandibules du bout du monde d’Hélène Giraud, Thomas Szabo (2018 – 1h35).Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! OCS Max à 13h35.

Dimanche

– Le Pôle express de Robert Zemeckis (2003 – 1h45). Animation. Un petit garçon est soudain pris de doutes : et si le Père Noël n’était qu’une invention ? A ce moment, un train mystérieux, le Pôle Express, s’arrête juste devant sa maison. L’enfant prend place à bord, direction le pôle Nord, où l’attendent d’incroyables aventures. Gulli à 13h30

Mercredi

Jacob et les chiens qui parlent d’Edmunds Jansons (2019 – 1h10). Avec l’aide des chiens qui parlent, Jacob et sa cousine Mimi vont tenter de sauver un quartier de la destruction. Animation 2D et papier découpé. Ciné+Famiz à 19h40

Vendredi

– Le Voyage de Magellan d’Angel Alonso (2019 – 1h30).En 1519, cinq bateaux quittent le port de Séville. Sous le commandement de Fernand de Magellan, ils entament l’expédition la plus palpitante jamais racontée : le premier tour du monde ! Ciné+Famiz à 18h05

A noter que la plateforme France.tv propose en accès libre et gratuitement, pour plusieurs mois, six longs métrages d’animation, dont Jean de la Lune et La Jeune fille sans mains.

Une Série

– Perry Mason. En 1932 à Los Angeles, au sortir de la Grande Dépression. L’avocat Perry Mason enquête sur l’enlèvement d’un enfant dans une ville rongée par le crime et la corruption. Saison 1. OCS Choc, samedi 9 janvier à 20h40

– Ovni(s). 1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée lorsque sa fusée explose au décollage. Alors qu’il pensait avoir touché le fond, il est muté à la tête d’un bureau d’enquête spécialisé sur les ovnis… Canal+, lundi 11 janvier à 21h05.

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Philippe Descottes