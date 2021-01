Cinéma… à la télévision (Semaine du 2 au 8 janvier)

Première sélection de 2021. Comme la date de réouverture des cinémas (des théâtres et des salles de spectacle) semble s’éloigner encore un peu plus, nous vous proposons une nouvelle sélection de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits…

Bons films et… Bonne Année 2021 ! 😉



Samedi 2 janvier 2021

– Le Cid d’Anthony Mann (1960 – 2h20). Pour venger l’honneur de son père, don Diègue, publiquement insulté, Rodrigue tue don Gormas, le père de celle qu’il aime, Chimène… Relecture hollywoodienne du drame de Pierre Corneille. Avec du beau monde à l’affiche : Charlton Heston, Sophia Loren, Raf Vallone, Geneviève Page. TCM Cinéma à 14h10

– Le Magicien d’Oz de Victor Fleming (1939 – 1h40). Jeune orpheline, Dorothy, vit dans la ferme de son oncle et sa tante au Kansas. Tout irait pour le mieux si l’institutrice, la redoutable Almira Gulch, ne détestait pas son chien Toto. C’est alors que Dorothy se trouve emportée par une tornade, par-delà l’arc-en-ciel, au royaume magique des Munchkins. Comédie musicale avec Judy Garland. Ciné+ Famiz à 16h00

– Certains l’aiment chaud de Billy Wilder (1959 – 2h00). Chicago 1929. Joe et Jerry, deux musiciens au chômage, obtiennent un contrat pour le bal de la Saint-Valentin. Ils sont malheureusement les témoins d’un règlement de compte entre deux bandes rivales. Le chef de l’une d’entre elles veut les éliminer… Comédie avec Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon et George Raft. OCS Géants à 20h40

– Jack Lemmon, une vie de cinéma de Clara et Julia Kuperberg (2019 – 0h53). OCS Géants à 22h40

– Big Fish de Tim Burton (2003 – 2h00). Alors qu’il s’apprête à accueillir son premier enfant, William Bloom apprend que son père est sur le point de mourir. Accompagné de son épouse Joséphine, il accourt à son chevet… Avec Ewan McGregor, Albert Finney, Marion Cotillard, Billy Crudup, Jessica Lange. Ciné+Club à 20h50.

Soirée Animation :

– Manou à l’école des goélands d’Andrea Block (2018 – 1h26).Manou, un martinet orphelin, a été recueilli tout bébé par une maman goéland qui s’est pris d’affection pour lui. Cette adoption n’est pas acceptée par le reste de la communauté… OCS Max à 20h40

– Kirikou et les hommes et les femmes de Michel Ocelot (2013 – 1h30). Animation. Dans sa grotte bleue, le grand-père de Kirikou livre de nouvelles confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de l’enfance de Kirikou à évoquer : les moments où il a aidé les hommes et les femmes de son village et d’ailleurs… Gulli à 21h05

– Kirikou et les bêtes sauvages de Michel Ocelot (2005 – 1h15). Animation. Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique que l’histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. Il n’a pas eu le temps de rapporter tout ce que Kirikou avait accompli. Et Kirikou a vraiment accompli de belles et bonnes actions… Gulli à 22h35.



Dimanche 3

– Le boulanger de Valorgue d’Henri Verneuil (1953 – 1h50). Comédie avec Fernandel, Madeleine Sylvain, Georges Chamarat. Félicien est le boulanger de Valorgue, un petit village provençal. Son fils Justin, qui courtise Françoise, la fille de l’épicière, part faire son service militaire en Algérie. Dix mois plus tard, Françoise revient d’Italie avec un bébé ! Version colorisée. France 3 à 13h30

– Ariane de Billy Wilder (1957 – 2h04). A Paris, Claude Chevasse, un détective privé, traque une femme volage, pour le compte du mari trompé. Il s’intéresse particulièrement à son riche amant, le milliardaire américain Frank Flannagan…Comédie sentimentale avec Gary Cooper, Audrey Hepburn et Maurice Chevalier. OCS Géants à 16h45

– Steve Jobs de Danny Booyle (2015 – 2h00).Portrait (équilibré) du cofondateur d’Apple avec Michael Fassbender. OCS City à 20h40

– Orgueil & préjugés de Joe Wright (2005 – 2h05). Dans l’Angleterre de la XVIIIe siècle une jeune femme orgueilleuse fait la connaissance d’unhomme non moins fière qu’elle…Adaptation du roman de Jane Austen avec Keira Knightley Rosamund Pike et Simon Woods. Arte à 20h50

– Take Shelter de Jeff Nichols (2011 – 2h00). Un jeune père de famille est sujet à de violents cauchemars. Terrorisé, il prépare les siens à une tornade. Avec Michael Shannon et Jessica Chastain.TCM Cinéma à 20h50

– Vivian Leigh, autant en emporte le vent de Priscillia Pizzato (2019). Portrait.Arte à 22h55.

Bronzez avec Patrice Leconte sur Ciné+Premier :

19h15 : Les Bronzés (1978 – 1h30)

20h50 : Les Bronzés font du ski (1979 – 1h30)

22h15 : Les Bronzés 3 – Amis pour la vie (2006 – 1h30).

Lundi 4

– Dollars de Richard Brooks (1971 – 1h56).Expert en sécurité, Joe Collins fait une démonstration à ses supérieurs du système de surveillance électronique très perfectionné qu’il vient d’installer dans la banque où il travaille… Film de casse avec Warren Beatty et Goldie Hawn. B.O. signée Quincy Jones. OCS Géants à 20h40

– 37°2 le matin de Jean-Jacques Beineix (1986 – 2h00). Zorg, 35 ans, employé au gardiennage dans un village de bungalows en bord de mer, rencontre Betty, une jeune femme pulpeuse qui s’installe bientôt chez lui. Avec Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle Adaptation de roman de Philippe Djian. France 5 à 20h50

– Adoration de Fabrice Du Welz (2019 – 1h35). Thriller.Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nouvelle patiente de la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Tombé amoureux de cette adolescente trouble et solaire, Paul va s’enfuir avec elle, loin du monde des adultes. Avec Fantine Harduin, Thomas Gioria, Béatrice Dalle, Benoît Poelvoorde. Inédit.Cine+Club à 20h50

Hommage à Robert Hossein sur France 5 :

– Le repos du guerrier de Roger Vadim (1962). Geneviève Le Theil est une jeune fille bourgeoise, sage, rangée et malheureuse dans son couple. Elle aspire à un bonheur plus romantique… Avec un duo légendaire : Brigitte Bardot/Robert Hossein. France 5 à 0h00.

Début de soirée Animation sur Ciné+Famiz :

– Le cinéma d’animation en France de Alexandre Hilaire (1h00). Documentaire. Précurseur du long métrage animé dans l’Hexagone, Paul Grimault a inspiré de nombreux réalisateurs avec son chef-d’œuvre Le Roi et L’oiseau. Ses principaux disciples, parmi lesquels de grands noms de l’animation française, reviennent sur leur parcours et leur cinéma. D’autres créateurs de longs métrages qui ont su imposer leur univers artistique témoignent également. Ciné+Famiz à 18h30

– Zarafa de Jean-Christophe Lie et Rémi Bezançon (2009, 1h25). Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent une histoire : celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline… Ciné+Famiz à 19h30.



Mardi 5

– Papicha de Mounia Meddour (2019 – 1h40). Drame avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda. Alger, années 1990. Etudiante, Nedjma se passionne pour le stylisme. La nuit, elle fait le mur de la cité U pour aller vendre ses créations dans les toilettes d’une boîte de nuit. Mais les temps changent et les femmes doivent désormais revêtir le «hijab»… Une découverte cannoise, le César du Meilleur première film et le Prix Alice Guy 2019. Canal+Cinéma à 19h05

– Un jour de pluie à New-York de Woody Allen (2019 – 1h30). Ashleigh, étudiante à l’université, vient de décrocher un entretien avec le célèbre cinéaste Roland Pollard. L’occasion est belle pour elle et Gatsby, son petit ami, de programmer un week-end en amoureux à Manhattan, où doit se dérouler l’entretien. Avec Elle Fanning et Timothée Chalamet. Canal + à 21h00

– American Graffiti de Georges Lucas (1973 – 1h47). 1962. Les vacances se terminent. Curt, Steve, John, Laurie, Terry et tous les autres s’apprêtent à quitter la petite ville californienne de leur jeunesse pour suivre leurs études à l’université. Le 2e long métrae du réalisateur et les débuts de Richard Dreyffus, Ron Howard et Harrison Ford. OCS Géants à 20h40

– Ida de Pawel Pawlikowski (2013 – 1h18). Pologne, 1962. Avant de prononcer ses voeux, une jeune orpheline quitte le couvent où elle a été élevée pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à ses parents durant l’occupation nazie. OCS City à 22h40.

Mercredi 6

– Le Daim de Quentin Dupieux (2019 – 1h15).Georges, quadra dépressif, quitte brutalement son ancienne vie et roule vers les Pyrénées pour acheter à prix d’or un blouson en daim. Peu à peu, il entre dans une relation névrotique avec son blouson, qui devient son alter ego. Avec Jean Dujardin et Adèle Haenel. OCS City à 20h40

– La Piscine de Jacques Deray (1969 – 2h00). Jean-Paul et Marianne passent des vacances heureuses à Saint-Tropez dans une superbe villa avec piscine. Ils n’ont d’autre souci que celui de s’aimer, jusqu’au jour où Marianne invite Harry et sa fille Pénélope à se joindre à eux Avec Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet, Jane Birkin. Arte à 20h55

– I Feel Good de Benoît Delépine, Gustave Kervern (2018 – 1h43).Comédie. Jacques vient de s’échapper de son séjour en thalassothérapie dont il ne peut assumer les frais. Sans attaches, sans argent, sans métier, il n’a d’autres choix que de se rendre chez sa soeur, qui dirige un centre Emmaüs près de Pau… Avec Jean Dujardin et Yolande Moreau.OCS City à 22h00

Après-midi Animation sur Ciné+Famiz :

– 13h30 : Royal Corgi de Vincent Kesteloot, Ben Stassen (2018 – 1h25). Depuis son arrivée à Buckingham, Rex mène la vie de palace. Royal favori, il a supplanté les trois autres Corgis dans le coeur de Sa Majesté. Mais son arrogance hérisse le poil de certains…

– 14h55 : Elliot, le plus petit des rennes de Jennifer Westcott (2018 – 1h30). Eclair, un des huit rennes du Père Noël, annonce qu’il prend sa retraite. Pour Elliot, un petit cheval, c’est l’occasion de se rendre au Pôle Nord afin de réaliser son rêve le plus fou : tirer le traîneau du Père Noël.

Soirée Charlie Chaplin sur France 3 :

– Charlie Chaplin, le génie de la liberté d’Yves Jeuland et François Aymé (2020 – 2h25). Documentaire.Génie du burlesque, Charlie Chaplin a mis son talent au service d’un idéal de justice et de liberté. Son meilleur scénario fut celui de son propre destin, un destin qui s’inscrit dans l’histoire politique et artistique du XXe siècle. Son indépendance financière sera la clef de sa liberté artistique et de son engagement humaniste.France 3 à 21h05

– Les Temps Modernes de et avec Charlie Chaplin (1936 – 1h27) A propos du film . France 3 à 22h30.

Jeudi 7

– Jeune Juliette d’Anne Emond (2019 – 1h35).Juliette, 14 ans, est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Elle n’est pas vraiment populaire au collège, mais c’est pas grave : c’est tous des cons et elle croit en ses rêves. Avec Alexane Jamieson, Léanne Désilets, Antoine Desrochers. OCS City à 20h40

– Lord Jim de Richard Brooks (1965 – 2h30). Un vieux bateau transporte un groupe de musulmans qui se rendent en pèlerinage à La Mecque. Pris dans une terrible tempête, le bateau menace de sombrer. Aventures avec Peter O’Toole, James Mason, Curd Jürgens, Eli Wallach. D’après Joseph Conrad. OCS Géants à 2040

– Danse avec les loups de et avec Kevin Costner (1999 – 3h45). Lieutenant de l’armée nordiste pendant la guerre de Sécession, John Dunbar est grièvement blessé. Il demande alors à être muté dans un avant-poste de la «frontière», aux confins de l’Ouest sauvage… Avec également Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A Grant. France 3 à 21h05.



Vendredi 8

– L’Adieu à la nuit d’André Téchine (2019 -1h43). Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti… Avec Catherine Deneuve et Kacey Mottet Klein.OCS City à 18h15

– Un Enfant de Calabre de Luigi Comencini (1987 – 1h45). 1960 : Mimi a 12 ans et habite dans un petit village de Calabre. Toutes les nuits, il court dans la campagne, pieds nus. Au désespoir de son père, modeste gardien dans un hôpital psychiatrique, qui rêve de le voir faire des études. Les dons de Mimi attirent l’attention de Felice, chauffeur de car. Felice propose à Mimi de l’entraîner… Avec Gian Maria Volonte, Diego Abatantuono, Thérèse Liotard, Santo Polimeno.Cine+Club à 20h50

– Des hommes sans loi de John Hillcoat (2012 – 1h55). Dans les année 1930, à l’ère de la prohibition, dans le comté de Franklin, en Virginie, État célèbre pour sa production d’alcool de contrebande, les trois frères Bondurant sont des trafiquants notoires… Policier avec Shia LaBeouf, Tom Hardy, Jason Clarke, Jessica Chastain. Ciné+ Premier à 20h50

Une Série

– Perry Mason. En 1932 à Los Angeles, au sortir de la Grande Dépression. L’avocat Perry Mason enquête sur l’enlèvement d’un enfant dans une ville rongée par le crime et la corruption. Saison 1 – Ep1 & 2/8. OCS Choc, samedi 2 janvier à 20h40

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bonnes soirées et… prenez bien soin de Vous !

Philippe Descottes