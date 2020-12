Cinéma d’Animation… à la télévision (Semaine du 19 au 25 décembre)

Noël approche et à cette occasion, à l’attention du jeune public, de (-) 7 à (+) 77 ans, nous vous proposons une sélection de films d’animation. Si les habitué.es de Canal ont un avantage, d’autres chaînes ne sont pas en reste.

Bons films et Joyeux Noël ! 😉



Samedi 19

– La Reine des Neiges 2 de Chris Buck, Jennifer Lee (2019 – 1h40)Depuis qu’elle est revenue dans son royaume d’Arendelle et qu’elle a retrouvé sa sœur bien aimée Anna, Elsa entend une voix bienveillante qui semble lui montrer un chemin… Canal+ Family à 20h50

– Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot (1998 – 1h15). Kirikou naît dans un village africain frappé par la malédiction de la sorcière Karaba, qui assèche la rivière et fait disparaître mystérieusement les hommes. Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le village de son emprise maléfique… Gulli à 21h05

Dimanche 20

– Le Petit Prince de Mark Osborne (2015 – 1h35). Pour réussir son entrée à la prestigieuse Académie, une petite fille et sa maman emménagent dans une nouvelle maison. Les vacances studieuses de la fillette, rythmées par l’emploi du temps rigoureux établi par sa mère, vont être perturbées par l’Aviateur, un voisin aussi excentrique que généreux… Canal + Family à 13h05

– Tante Hilda ! De Benoît Chieux, Jacques-Rémy Girerd. Deux soeurs, tante Hilda et Dolorès, ont suivi des parcours diamétralement opposés. Hilda est farouchement écologiste. Dolorès, elle, est devenue la directrice sans scrupules d’une entreprise multinationale de l’agroalimentaire… France 4 à 15h55

– Vic le Viking, le film d’Eric Cazes (2019 – 1h20). En mer pour ramener du poisson, Halvar croise la route de son ennemi juré, le redoutable Sven. Incapable de résister à ses pulsions guerrières, Halvar engage le combat et finit par dérober l’épée magique du chef viking. Vic, le fils d’Halvarn s’intéresse vite à cette épée magique. Encore faut-il savoir s’en servir… Canal + Family à 16h20

Lundi 21

– Les Croods de Chris Sanders, Kirk De Micco (2013 – 1h35). Pendant la Préhistoire, lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite, les Croods sont obligés d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde fascinant. Canal+ Family à 19h15

– Zootopie de Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush (2015 – 2h00). Zootopie est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Tout le monde à sa place à Zootopie. Enfin pas tout-à-fait… M6 à 21h05

– Sur la Terre des dinosaures de Neil Nightingale et Barry Cook (2013 – 1h30). Située il y a 70 millions d’années, au temps où les dinosaures régnaient en maîtres sur la Terre, l’histoire suit les aventures de Patchi, le dernier né de sa famille. Sur le long chemin qui le mènera vers l’âge adulte, il devra survivre dans un monde sauvage et imprévisible… M6 à 23h05.

Mardi 22

– Hôtel Transylvanie de Genndy Tartakovsky (2012 – 1h25).Le comte Dracula, propriétaire de l’hôtel Transylvanie, centre de villégiature cinq étoiles pour monstres uniquement, invite certains des monstres les plus célèbres pour fêter le 118e anniversaire de sa fille, Mavis. Pourtant, Jonathan, un jeune humain jovia, voyageur ordinaire, débarque de façon inattendue à l’hôtel. Canal+ Family à 13h15

– Hôtel Transylvanie 2 de Genndy Tartakovsky (2015 – 1h25). L’hôtel Transylvanie, le comte Dracula, sa fille Mavis et Jonathan… Canal+ Family à 14h40

– Niko le petit renne de Michael Hegner, Kari Juusonen (2006 – 1h05).Niko, le petit renne, vit avec sa maman et toute la tribu dans la paisible Vallée des rennes. En secret, Niko ne rêve que d’une chose : rencontrer son père, membre de la légendaire Brigade du Père Noël… 6Ter à 21h05

– Niko le petit renne 2 de Jorgen Lerdam, Kari Juusonen (2012 – 1h30). Tandis que son père est toujours absent à sillonner le ciel avec la Brigade du Père Noël, Niko le petit renne voudrait que ses parents se retrouvent et qu’ils forment enfin une vraie famille… 6Ter à 22h10



Mercredi 23

– Cro Man de Nick Park (2018 – 1h30). À l’aube des temps, lorsque le monde était parcouru de créatures préhistoriques, Doug et son meilleur ami Crochon vont devoir s’unir pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi, l’infâme Lord Noz, un chancelier d’une civilisation de bronze qui aspire à conquérir des territoires…OCS Max à 10h55

– Epic : la bataille du royaume secret de Chris Wedge (2013 – 1h40).Mary-Kate quitte la grande ville pour rejoindre son père, Harry, un scientifique extravagant, qui vit seul dans une vaste demeure perdue au milieu de la campagne. Ce dernier est convaincu que la nature recèle bien des surprises. Il y aurait selon lui des êtres minuscules qui vivraient dans une autre dimension… Canal + Family à 13h15

– L’Apprenti Père Noël et le flocon magique de Luc Vinciguerra (2013 – 1h18). Nicolas, 7 ans, hérite de la succession du Père Noël. Une lourde responsabilité pour un petit garçon ! Alors qu’il se prépare à sa première tournée de cadeaux, il est face à une terrible nouvelle : le monde est frappé par la disparition de la magie de Noël… OCS Max à 15h25

Jeudi 24

– La Famille Addams de Conrad Vernon et Greg Tiernan (2019 – 1h30). Les aventures d’une famille célèbre et « monstrueuse ».Canal+ Family à 15h00

– La Belle et le Clochard de Clyde Geronimi, Hamilton Luske (1955 – 1h30). Walt Disney. M6 à 21h05

– Peter Pan de Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson (1953 – 1h25). Walt Disney. M6 à 22h35



Vendredi 25

– La Belle et la Bête de Kirk Wise, Gary Trousdale (1991 – 1h20).Walt Disney. M6 à 14h00

– Cendrillon de Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson (1950 – 1h30). Walt Disney.M6 à 15h45

– Shrek d’Andrew Adamson, Vicky Jenson (2001 – 1h30). TF1 à 15h30

– Shrek II d’Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon (2004 – 1h30).TF1 à 17h00

– Astérix chez les Bretons de Pino Van Lamsweerde (1986 – 1h25).Gulli à 19h35

– Le Chat potté de Christopher Miller (2011 – 1h30).Ciné+Famiz à 20h50.



Philippe Descottes 😉