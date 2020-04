Cinéma… à la télévision

Nous avions aimé ces films lors de leur sortie dans les salles de cinéma. Aussi, en cette période de confinement, nous vous proposons de les découvrir (ou de les revoir) sur le « petit écran ». La sélection de la semaine, du 18 au 24 avril (Attention : compte tenu du contexte actuel, certains films peuvent être déprogrammés) :

The Guilty de Gustav Moëller (2018). Huis-clos et suspense pour un 1er film danois. Ciné + Frisson (18 et 23 avril)

Détroit de Kathryn Bigelow (2017). Ciné + Club

Discount de Louis-Julien Petit (2018). Il y a Corinne Masiero, mais pas seulement… – Ocs City

71‘de Yann Demange (2014). Retour en Irlande du Nord dans les années 1970 – Ciné+ Premier.

Libre de Michel Toesca (2018). Quand la solidarité est un délit… OEil d’Or du documentaire au Festival de Cannes 2018. Lundi 20 sur OCS City à 18h55

Le Tableau de Jean-François Laguionie (2011). Animation et poésie par le réalisateur de Louise en Hiver et Le Voyage du Prince. TV5 Monde – Mardi 21 à 14h05

9 mois ferme (2013). Une comédie de et avec Albert Dupontel mais également Sandrine Kiberlain. France Télévision avait déprogrammée Au revoir là-haut (Sujet trop grave ? En l’attente de jours meilleurs pour de meilleures recettes publicitaires ?). En sera-t-il de même avec cette comédie bien dans l’esprit d’Albert Dupontel ? Jeudi 23 sur France 3 à 21h05.



Une série

Celle qui démarre jeudi 23 avril soir sur Arte à 20h55 : Dérapages de Ziad Doueiri d’après Pierre Lemaître (Cadres noirs). Un thriller social en six épisodes dans lequel Eric Cantona incarne un cadre usé en guerre contre le système.

Eric Cantona (Dérapages) – Alain Delon (Mélodie en sous-sol) – Crédit photo : Philippe Prost

De grands classiques à revoir (ou à découvrir) :

C’est presque comme un retour du week-end à l’approche des grandes villes en temps normal : embouteillage assuré dimanche avec des choix cornéliens (ou non) à faire entre :

Mélodie en sous-sol d’Henri Verneuil. Avec un duo de choc : Jean Gabin/Alain Delon – Arte à 20h55

Thérèse Desqueyroux de Georges Franju (1962). D’après François Mauriac avec Emmanuelle Riva et Philippe Noiret – Ciné+Classic à 20h50 (rediff les 20/04, 23/04 et 01/05)Une Etoile est née de George Cukor (1954) avec Judy Garland et James Mason – OCS Géant à 22h50 (Rediff le 28/04).

Bullitt de Peter Yates (1968) avec un autre duo : Steve McQueen/Jacqueline Bisset, mais aussi l’un des Sept mercenaires (l’original!) et Agent très spécial (Robert Vaughn) ainsi qu’une mémorable course poursuite dans les rues de San Francisco. On n’a même pas le temps de repérer la maison bleue adossée à la colline ! Lundi 20 avril, France 5 à 20h55

Easy Rider de et avec Dennis Hopper (1969), sans oublier Peter Fonda et Jack Nicholson. Culte ! Vendredi 24 sur OCS Géant à 20h40

Les abonné(e)s aux chaînes cinéma OCS et Canal plus (Ciné + Premier, Frisson, Emotion, Club, Classic, TCM, Paramount Channel), peuvent récupérer ces films en replay. sera disponible sur Arte jusqu’au mois de juin.

Viva le Cinéma !

Bons films et… prenez bien soin de vous !

